Léo Petrot, futbolista del Elche: "Queremos ir más allá"

El pasado verano el Elche incorporó a sus filas a Léo Petrot. Tras alternar partidos siendo importante y otros en el banquillo, da la sensación de estar en su mejor nivel, llegando incluso a ver puerta ante el Betis. El francés ha comparecido ante los medios y no ha escondido la felicidad que supone haber realizado una primera vuelta tan buena. "Estamos muy contentos con nuestra primera vuelta, hemos hecho muchas cosas bien, pero queremos ir más allá. Tenemos que mejorar pequeños detalles para ganar partidos y ser mejores en el día a día. Nuestra clasificación está bien, pero siempre queremos más".

Léo Petrot choca las manos con Aleix Febas. / ECF

"Me siento muy bien aquí. Necesité un tiempo de adaptación porque era la primera vez que estaba fuera de Francia y tuve que aprender la lengua y la cultura. Esta liga es diferente, pero estoy muy feliz. Poder ayudar al equipo con un gol me puso muy contento, pero al final perdimos. Hicimos un gran partido, pero hay pequeños detalles que tenemos que mejorar porque lo más importante es ganar", comentaba Petrot.

Tras ser preguntado sobre su opinión sobre el árbitro del pasado miércoles, el francés ha comentado lo siguiente. "Después del partido estuvimos muy decepcionados en el vestuario, queríamos ganar y pasar de ronda. Teníamos mucha ilusión en la Copa, pero hay cosas como el árbitro que no podemos controlar. Para mí era falta, pero no me gusta hablar de árbitro. Este pequeño detalle nos decepcionó, ahora tenemos un partido en tres días y debemos concentrarnos".

"Tenemos un grupo largo y al míster le gusta que jueguen todos" Léo Petrot — Jugador del Elche

"Lo más importante para mí es jugar, después ya se verá si es de lateral o de central. Durante mi carrera he jugado en los dos sitios, no tengo preferencia. Estoy aquí para ayudar a mis compañeros y al equipo. El míster me ayuda en muchas cosas. Al poder jugar en dos posiciones necesito aprender muchas cosas porque en nuestra forma de jugar es muy importante la salida de balón", opinaba el francés.

"Podemos hacer cosas mejores. Estamos en una clasificación muy buena, pero tenemos muchos objetivos, todos queremos ser mejores. Debemos mejorar los pequeños detalles durante el partido, como en el día del Betis. Fuera de casa podemos hacerlo mejor, aún no hemos ganado el primer partido. Aquí tenemos a nuestra afición y estamos muy cómodos, fuera necesitamos hacer más cosas para conseguir los resultados", respondía sobre el rendimiento del equipo a domicilio.

Último pase

"Nos está faltando más experiencia fuera de casa para ganar, que es lo más importante. Nos falta también el último pase o el último empujón para hacerle daño al rival. Estamos muy bien, tenemos un grupo muy largo donde todos quieren y pueden jugar, eso es muy importante. Todos los jugadores quieren jugar cuantos más partidos mejor, estamos con muchas ganas", apuntillaba.

Por último, ha sido preguntado sobre la portería, ya que Eder Sarabia está rotando a Dituro e Iñaki Peña durante toda la temporada. "Es muy importante tener concordancia entre todos, sobre todo detrás. Tenemos un grupo largo y al míster le gusta que jueguen todos. Eso es muy bueno, lo que está por encima de todo es el grupo", sentenciaba.