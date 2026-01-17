El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel

Un primer refuerzo invernal para el Elche Ilicitano como justificación de una sorprendente visita. Este sábado, el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha presenciado el Ilicitano 1-1 Colonia Moscardó desde las gradas del Diego Quiles, hogar habitual del filial franjiverde. La imagen, difundida a través de Twitter por la cuenta Pasión Franjiverde, ha captado la atención de un importante sector de la afición ilicitana, sorprendida al ver a un entrenador rival, de otro equipo de Primera División, viendo un partido de Segunda RFEF en Elche.

El motivo: el hijo pequeño de Míchel, Álex Sánchez, reforzará al Ilicitano de cara a la segunda vuelta de la competición. Tanto el futbolista como su padre han presenciado el partido desde las gradas del Diego Quiles, en un partido donde el filial del Elche ha sumado un punto importante en su carrera por permanecer en la categoría (ya está a solo dos puntos del "play-out", marcado por el Fuenlabrada).

Álex Sánchez, primer refuerzo del Ilicitano en este mercado invernal, es un extremo zurdo de 19 años formado durante los últimos seis años en la cantera del Real Madrid y anteriormente en la del Rayo Vallecano. Esta temporada la inició en el tercer equipo blanco, el C que compite en Segunda RFEF, pero únicamente ha disputado 247 minutos en la primera vuelta de la competición.

Tal y como publicó el Diario MARCA hace dos semanas, el futbolista estaba valorando abandonar 'La Fábrica' (como se conoce a la cantera del Real Madrid) este mismo mercado invernal y tenía varias opciones encima de la mesa. El hijo menor de Míchel, que ya sabe lo que es sumar entrenamientos con el primer equipo blanco esta misma temporada, se ha terminado decantando por la alternativa franjiverde, a la que se sumará con el inicio de la semana para aportar en la carrera por eludir el descenso.