Horario y dónde ver el Elche-Sevilla de la jornada 20 de Primera División

El conjunto franjiverde recibe a los hispalenses con la intención de regresar a la senda del triunfo en casa

Sarabia habla sobre el próximo mercado de invierno

Alejandro Ruiz

Elche y Sevilla se enfrentarán este lunes 19 de enero, a partir de las 21 horas, en el estadio Manuel Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 20 de Primera División, primera de la segunda vuelta de competición, enfrenta a dos equipos que están firmando temporada muy diferentes.

El Elche llega al encuentro tras haber perdido su condición de invicto como local hace un par de semanas (Villarreal, 1-3), haber firmado tablas en el otro derbi autonómico con el Valencia (1-1) y haber sido eliminado, con polémica, en octavos de la Copa por el otro equipo sevillano, el Betis (2-1).

Elche CF - Rayo Vallecano: el último partido del 2025 de los franjiverdes, en imágenes

El Elche celebra un gol contra el Rayo / Matías Segarra

Por su parte, el Sevilla de Matías Almeyda está firmando una temporada muy irregular, ubicado en la 14ª posición, a tres puntos de los franjiverdes, que eran novenos antes de empezar la jornada, y en pleno proceso de venta con el legendario Sergio Ramos de por medio. Además, los hispalenses han sido derrotados en sus tres últimos partidos de liga, sin marcar: Real Madrid (2-0), Levante (0-3) y Celta (0-1).

En el partido de la primera vuelta, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 4, hubo tablas (2-2), en un partido que los ilicitanos tuvieron muy cerca el triunfo con los goles de André Silva y Rafa Mir.

¿Dónde ver por TV el Elche-Sevilla?

El partido entre Elche y Sevilla de este lunes, que cerrará la jornada de liga, se podrá disfrutar en DAZN, a partir de las 21 horas, desde las diferentes plataformas que ofrecen la posibilidad de acceder a este canal o desde la app del mismo. Aproximadamente media hora antes de iniciarse el choque, protagonistas de ambos equipos se pasarán por la previa del mismo.

