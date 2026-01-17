Sarabia pierde a uno de sus intocables para el Elche-Sevilla

Serio contratiempo para Eder Sarabia y el Elche de cara al partido de este lunes contra el Sevilla, correspondiente a la jornada 20 de liga en Primera División, la que abre la segunda vuelta de competición. Entre el listado de bajas franjiverde, el técnico vasco tendrá una de un futbolista intocable hasta el momento en sus planes: Álvaro Núñez.

El lateral formado en la cantera del Athletic ha sido titular hasta la fecha en las 19 jornadas de liga, en diversas posiciones del terreno de juego, ya que Sarabia lo utiliza principalmente como lateral o carrilero derecho, pero también lo ha hecho por la izquierda o incluso como interior.

Álvaro Núñez durante un entrenamiento. / ECF

Ante el Sevilla, Álvaro Núñez, que ya se quedó el banquillo el miércoles en Copa del Rey ante el Betis por precaución, será baja por molestias físicas, según ha reconocido el propio Sarabia en la rueda de prensa previa al partido.

Núñez, además de haber sido titular en todas las jornadas de liga, solo ha sido sustituido en cinco ocasiones, aunque es cierto que en tres de los últimos cuatro encuentros de su equipo (Mallorca, Villarreal y Valencia) había sido uno de los elegidos para abandonar el terreno de juego en alguna de las ventanas de cambio.

Posible sustituto

Ahora, Sarabia deberá encontrar la mejor solución posible para paliar esta ausencia, teniendo en cuenta que dos de los futbolistas que serían los principales candidatos a ocupar dicha vacante también son baja por lesión: Héctor Fort y John. En Copa, el carril diestro lo ocupó Josan. Otra opción sería utilizar a Pedrosa, zurdo, en la derecha.

Pedrosa y Josan, antes de salir de viaje hacia Sevilla / Jesús Hernández/ECF

Sin Álvaro Núñez, el Elche pierde un futbolista serio y fiable en el aspecto defensivo y con recorrido y proyección en ataque, ya que suele vérsele como uno de los mejores centradores del equipo e incluso la temporada pasada dejó su sello con dos golazos en Segunda División.