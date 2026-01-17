Elche CF
Sarabia, antes del Elche-Sevilla: "Ganar sería un paso importante en nuestro camino"
El técnico franjiverde quiere sacar la rabia e impotencia de la eliminación copera para vencer en liga
Tras la eliminación copera contra el Betis, el Sevilla en liga. Cambio de chip que Eder Sarabia, en la rueda de prensa previa al partido del lunes (21 horas), quiere que se produzca partiendo de la base de la rabia e impotencia que quedaron tras perder en La Cartuja tras haber visto de cerca la victoria.
Para el duelo ante un Sevilla en horas bajas, del que el vasco, eso sí, no se fía, los franjiverdes tendrán las bajas de Álvaro Núñez, John, Pedro Bigas, Héctor Fort y Rafa Mir, además de la duda de André Silva, que podría regresar al banquillo tras haber estado ausente en las últimas semanas.
Centrados ya totalmente en liga y dando inicio a la segunda vuelta, Sarabia puso énfasis en la importancia de empezar fuerte el partido, con el apoyo del público, para tratar de volver a ganar en el Martínez Valero, tras la derrota sufrida en el último compromiso liguero disputado en el coliseo ilicitano contra el Villarreal.
Sanción en Copa
"Tengo la sensación de que este partido entre semana quizás nos está desviando con muchas cosas y el Sevilla lleva toda la semana preparándolo. Necesitamos estar enfocados y estamos en mitad de mercado, rumores, renovaciones, la Copa, injusticias, expulsión... Lo asumimos y lo importante es que el lunes podré estar con el equipo. Ganar al Sevilla sería un partido importante en nuestro camino y para ello necesitamos sacar esa rabia e impotencia que nos quedó el otro día".
Sevilla en horas bajas
"Nunca se sabe si puede ser un mal momento para enfrentarte a ellos. Hay muchos aspectos que pueden influir. Por esa lógica, nosotros también tenemos ese punto de resarcirnos porque venimos de tres partidos sin ganar, aunque creciendo como equipo y con muchas cosas buenas. En este siglo, el Sevilla es uno de los mejores clubes de Europa, tienen grandes jugadores y muchos recursos, por lo que vamos a necesitar hacer un gran partido".
"Almeyda tiene experiencia de sobra como entrenador y futbolista de haber vivido momentos difíciles y es capaz de transmitir a su equipo lo que necesita. Están pasando un momento duro, pero saben jugar con presión. Será importante ver cómo empieza el partido y si somos capaces de imponernos, gracias a la energía de nuestro público".
Idea de partido
"Quiero que seamos el equipo que fuimos el otro día en Sevilla durante muchísimo tiempo, con valentía, de atrevernos e ir a por el partido. Tener algo más de llegada que en la primera parte, aparte del control. Jugando en casa siempre tenemos una marcha más. Recuperar al equipo mentalmente porque en lo físico estamos preparados".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana