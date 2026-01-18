Alineaciones Elche-Sevilla: posibles onces, lesionados y sancionados

Elche y Sevilla se enfrentarán este lunes (21 horas) en el estadio Manuel Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 20 de Primera División, que servirá para que ambos conjuntos inicien la segunda vuelta de la competición. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y Matías Almeyda, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

Los franjiverdes, según reconoció el propio Sarabia en la rueda de prensa previa al duelo, tendrán su jornada con mayor número de bajas debido a problemas físicos. Hasta cinco confirmó el preparador vasco: Álvaro Núñez, hasta la fecha titular en todos los partidos de liga; Pedro Bigas, John Chetauya, Rafa Mir y Héctor Fort.

En cuanto a las dudas, la principal reside en el posible regreso a la convocatoria del delantero portugués André Silva, ausente en las últimas semanas. En principio se cuenta con él para que pueda estar en el banquillo y ayudar en la segunda parte. Todo ello a falta del último entrenamiento de la semana, este domingo por la tarde.

Sevilla

Por su parte, en el Sevilla Almeyda tiene las bajas de Azpilicueta, Alfon González y Vargas, por lesión, y del sancionado Marcao. Además, el argentino tiene tres serias dudas: Alexis Sánchez sufre molestias en la pelvis y se ha perdido los últimos entrenamientos, mientras que Adams y Ejuke acaban de concluir su participación en la Copa África y podrían llegar a tiempo al Martínez Valero.

Por lo que respecta a novedades, el conjunto hispalense ha recuperado en los últimos días a Sow, tras realizar trabajo específico de cara a tenerle a punto para medir fuerzas con los ilicitanos este lunes.

MADRID, 20/12/2025.- El delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, durante el encuentro de la jornada 17 de LaLiga entre Real Madrid y Sevilla FC celebrado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín. / Juanjo Martín / EFE

Posible once del Elche

Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Petrot, Josan, Germán Valera, Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Mendoza y Álvaro Rodríguez.

Posible once del Sevilla

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso, Agoumé, Mendy, Sow, Peque e Isaac Romero.