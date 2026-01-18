Almeyda, próximo rival del Elche: "Nos preocupa nuestra falta de puntería"

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, confió en vísperas del duelo de este lunes (21 horas) en Elche en que su equipo tenga «más acierto» ante el gol para revertir la actual situación, tras cuatro encuentros perdidos entre Liga y Copa en los que no ha marcado.

Almeyda se congratuló por «el compromiso» tanto del delantero centro Akor como del extremo Ejuke, que se reincorporaron a la dinámica de grupo y viajarán hasta tierras ilicitanas, horas después de haber concluido su participación en la Copa África, lo que le permite «sumar a dos jugadores para aportar en lo ofensivo», ya que su equipo no ha marcado en los cuatro partidos oficiales jugados desde que los nigerianos se marcharon, tras golear al Oviedo (4-0) en un encuentro en el que cada uno de ellos anotó un tanto.

La mala noticia, también en la parcela ofensiva, para el preparador bonaerense, es que, por el contrario, pierde para el choque ante el Elche al delantero chileno Alexis Sánchez por «una rotura muscular pequeña». Almeyda admitió en su comparecencia ante los medios, sin tapujos, que sus futbolistas deben «mejorar la puntería para crecer».

En este sentido, recalcó que la falta de acierto de cara al gol «es un punto que preocupa» al cuerpo técnico, que es «consciente de la situación», aunque desea «revertirla con unión e ilusión».

Sin expectativas en el mercado

El entrenador del Sevilla no espera mucho de este mercado invernal, debido a que «el club está en la situación que está y para fichar debe vender», si bien reconoció que «el grupo tendría que mejorar en algunos aspectos para alcanzar el objetivo» de la permanencia, lo que lo obligará a «luchar hasta el final».

Imagen del duelo entre Sevilla y Elche del partido de la primera vuelta / LOF

«Trato de ser optimista y lo que pienso es que ganando al Elche, sumando los tres puntos, nos ponemos en una zona cómoda nuevamente. Queda mucho por delante, pero trataremos de salir de esta situación de la manera que llevamos trabajando desde el primer día. Uno o dos malos partidos no nos pueden hacer cambiar», afirmó Almeyda.