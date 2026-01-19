El 1x1 franjiverde del Elche 2-2 Sevilla: Más sombras que luces

Vuelta a casa tras la eliminación copera y sigue sin llegar la victoria. En un duelo gris, sin mucho fútbol, el Elche vivió a base de destellos y se dejó empatar en los últimos minutos tras un penalti cometido por Álvaro Rodríguez. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

8 Iñaki Peña, Portero Salvador Con el balón en los pies no se le vio para nada nervioso y fue una garantía para sus compañeros, pero donde de verdad destacó fue en una parada espectacular en el minuto 40. En los dos goles no pudo hacer nada, pero adivinó la dirección del penalti.

6,5 David Affengruber, Defensa Discreto Partido discreto el suyo. En la primera mitad y parte de la segunda se ha mostrado muy seguro en los balones divididos, pero conforme pasaban los minutos su nivel ha caído, al igual que el resto del equipo. No está a su mejor nivel.

6 Víctor Chust García, Defensa Inseguro La defensa del Elche no estuvo mal hasta los dos goles y el valenciano no estaba haciendo un mal partido. Está atento a todo el juego y no se le suele escapar nada. Es una garantía, pero no podrá estar ante el Levante por acumulación de tarjetas.

7 Léo Petrót, Defensa Rocoso Su partido en la Cartuja fue sensacional y ante el Sevilla, pese a no estar al mismo nivel, no lo hizo mal. Es una roca en los duelos y su poderío físico le genera ventajas ante prácticamente todos los rivales. Ha crecido mucho en el partido.

8 Germán Valera, Centrocampista Incansable Corre la banda como nadie y no negocia un esfuerzo. Regaló un caramelo a Álvaro Rodríguez que el uruguayo no pudo concretar en la primera mitad. Una lástima que su vaselina no terminase entre los tres palos, pero lo enmendó en la siguiente jugada ajustando el balón al palo. Con él en el campo las prestaciones fueron mejor que sin él.

5,5 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Vertical Pese a sus 36 años sigue corriendo la banda como un chaval y tiene un guante en el pie. Intentó varios centros marca de la casa y contribuyó mucho en tareas defensivas. No tuvo mucha importancia en el juego.

7,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Jugón Todo pasa por él y está en un estado de forma envidiable. Es de los mejores pivotes de la liga defendiendo hacia delante, sin él no se entiende el juego del Elche. Ha crecido muchísimo como futbolista a las órdenes de Eder Sarabia. Su partido volvió a ser muy bueno.

8,5 Aleix Febas, Centrocampista Decisivo Sigue a un nivel excelso el catalán. Abrio la lata tras definir a las mil maravillas haciendo imposible la estirada de Odysseas. La afición le cantó "Febas quédate". Recibió un homenaje por sus 100 partidos antes del pitido inicial y volvió a deleitar con algunas arrancadas marca de la casa.

7 Martim Neto, Centrocampista Fugaz Pase magistrial el suyo para que Febas pudiese abrir la lata. Ha crecido muchísimo en este tramo de temporada y se ha ganado ser clave en los esquemas del equipo. No ha tenido mucha incidencia, más allá del destello en la primera mitad.

5,5 Grady Diangana, Centrocampista Intenso No estuvo muy acertado con el balón en los pies, pero no dejó de luchar y pelear durante todo el partido. No marcó tantas diferencias como en otros partidos y no le benefició el plan de partido planteado por el Sevilla. En la segunda parte creció.

7 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Referente Actuó de hombre boya durante todo el partido y generó muchas ventajas a sus compañeros. Pelea todo los balones y no dio ninguno por perdido. Fruto de su insistencia nacieron muchas oportunidades de gol, sin embargo no pudo concretar una delante del portero en la primera mitad. Hizo un partido tremendo y fue una pena el penalti cometido al final.

5 Bambo Diaby, Defensa Ofensivo Entró en la segunda mitad y a los pocos minutos el Sevilla recortó distancias. Hizo una gran carrera por la banda derecha y actuó de carrilero sustituyendo a Josan. Vio amarilla tras una acción peligrosa.

5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Desapercibido Con el balón en los pies no tuvo la frescura que acostumbra tener y quizás, pecó de pasividad en el primer gol del Sevilla. Hace tiempo que no está al nivel de principio de temporada.

5 Yago de Santiago Alonso, Delantero Extremo Entró en la segunda mitad y no tuvo mucha incidencia en juego. El Sevilla volcó más su juego y el Elche no tenía tanta presencia en campo rival.

S.C Adrià Giner Pedrosa, Defensa Sin incidencia Saltó al verde en los últimos compases del partido y poco pudo hacer. Entró para defender el resultado ante su actual equipo y se terminó empatando.