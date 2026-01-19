Eder Sarabia, técnico del Elche: "No hemos manejado bien los últimos minutos"

Volvió el Elche al Martínez Valero tras caer en Copa y no pudo regalarle a sus aficionados un triunfo. En un duelo gris, sin mucho fútbol, la franja se dejó dos puntos y tras ello, Eder Sarabia lamentó el traspié sobre la bocina. "Ocasiones claras o posibilidades de generar ocasiones claras hemos tenido más, sobre todo en momentos determinantes. En la primera parte no hemos hecho bien las cosas en los saques de banda, sin embargo, teníamos el partido muy controlado y con posibilidad de habernos ido con más ventaja al descanso", opinaba el técnico.

"Por juego no estaba para ir 2-0, siento que no hemos hecho un gran partido. Cuando te pones 2-0 hay que manejar mejor el partido. Estamos teniendo mala suerte con decisiones determinantes que son parte del fútbol. No me ha gustado el juego, pero esto es Primera División y enfrente teníamos a un equipo muy poderoso. Nos va a tocar seguir peleando", añadía.

Tras ser preguntado sobre la actuación del banquillo, ha comentado lo siguiente. "Igual no he sido capaz de transmitirles lo que tenían que hacer. Quiero analizarlo mejor, es verdad que nos ha faltado energía y claridad con esos cambios. Seguramente haya una parte de responsabilidad mía".

Bambo Diaby saltó en la segunda mitad y Víctor Chust vio la quinta tarjeta amarilla, sobre esto, Sarabia señaló que no estaba pensando en la siguiente jornada. "Hemos metido a Bambo para ganar solidez defensiva, teníamos cuatro jugadores apercibidos y uno de ellos lo hemos perdido. Estoy bastante enfadado, pero también quiero poner en valor muchas de las cosas que estamos haciendo. Nos hemos puesto el nivel de exigencia muy alto. Les he dicho a los jugadores que contra las adversidades tenemos que dar un poco más para seguir creciendo como equipo".

"Ahora estamos más limitados con las lesiones. Si estamos todos somos más fuertes y tenemos más alternativas. Para que se te escapen puntos al final tienes que ponerte por delante antes. Tenemos que mejorar cosas que tenemos identificadas. En el fútbol hay errores y hay aciertos, de lo individual a lo colectivo. Hemos tenido algunos desajustes. Todo está relacionado, si haces un gol antes, sentencias y no llegas tan apurado al final, es parte de un partido de fútbol. En Valencia fuimos inferiores al rival, pero ante el Betis y el Sevilla hemos sido superiores al rival. Da pena no terminar de matar el partido", pensaba.

"Les he dicho a los jugadores que contra las adversidades tenemos que dar un poco más" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Tras ser preguntado sobre los árbitros y sus decisiones, Sarabia sigue con su propósito de año nuevo. "Tengo un propósito de no hablar de los árbitros. La vida es acojonante, cuando más te lo propones, más te aprieta. Son decisiones que han caído en contra, no voy a entrar a valorarlas porque quiero respetar el propósito"

En el fútbol español, la polémica sigue servida jornada tras jornada, pero el técnico no quiere caer y hablar de los árbitros. "El otro día la gente estaba muy enfadado porque nos vimos perjudicados, pero al final lo inteligente es centrarnos en lo que podemos controlar. Ni sacar comunicados ni nada, solo mirar por nosotros. Es entendible el enfado de la afición, pero tenemos que intentar que nos afecte lo menos posible. Si hubiésemos acertado en otras acciones, el penalti de hoy no hubiese sido el 2-2".

"Tenemos que valorar lo que estamos haciendo" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

"Estoy bastante enfadado y triste, pero quiero dejar un mensaje de valorar lo que estamos haciendo, porque hay equipos con mucho más presupuesto y mucha más capacidad. Pese a ello, el equipo está ahí, con 24 puntazos y haciendo muchas cosas bien. Tenemos el viernes un partido muy importante que va a ser muy duro", apuntillaba.

"Seguramente se ha enfadado conmigo porque quería jugar. Ha hecho todo para poder estar, pero salvo ayer no había completado más entrenamientos. La idea es que para el viernes esté totalmente preparado. Lleva una lesión de cinco semanas y teníamos miedo de que se resintiera", respondía Sarabia sobre la figura de André da Silva.