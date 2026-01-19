El Elche pregunta por Andrés García... pero el Aston Villa cuenta con él

El mercado de fichajes invernal, ventana por lo general de pocos movimientos, ya entra en su segunda mitad y el Elche, acostumbrado a tomar acción en los compases finales, espera su oportunidad para completar su plantilla con un objetivo claro y público: reforzar el carril diestro. La petición de Eder Sarabia pasó a ser una necesidad en los primeros días del año, cuando se conoció el alcance de la lesión de Héctor Fort.

El club franjiverde reforzará la posición. Y, según ha podido saber INFORMACIÓN, uno de los perfiles por los que ha preguntado la entidad desde que inició el mercado es el lateral diestro Andrés García, del Aston Villa. El defensor de 22 años, formado en la cantera del Levante, sufrió una lesión muscular importante en pretemporada que le ha tenido más de cuatro meses sin competir.

Su baja carga de minutos en el primer tramo de temporada, donde solo ha jugado tres partidos entrando en todos desde el banquillo, ha hecho que el Elche y al menos cinco clubes más se interesen en la situación del valenciano... pero no es una operación sencilla. El Aston Villa está inmerso en la lucha por la Premier League, siendo tercer clasificado, a siete puntos del líder Arsenal. Además, el conjunto inglés está vivo todavía en competición europea (la Europa League) y en la FA Cup (Copa de Inglaterra).

Andrés García, en el centro de la imagen, junto a Unai Emery, entrenador, y Monchi, exdirector deportivo del club. / AV

Unai Emery, entrenador del club de Birmingham, cuenta con él. Y el Aston Villa, al menos a dos semanas para el cierre del mercado, no valora ceder a un futbolista que costó unos 7 millones de euros hace 12 meses. Es lo que trasladan desde el equipo inglés a Andrés García, quien cuenta con el resplado de su técnico y también ve con buenos ojos terminar la temporada en Inglaterra.

Perfil necesario

Pese a que la operación a día de hoy tiene pocas probabilidades de cerrarse, Andrés García es un jugador que encajaría en las necesidades de la plantilla franjiverde. Un lateral sub-23, alto (1,85 centímetros), de buen trato de balón y con capacidad para hacer números.

La temporada pasada, primera que inició como indiscutible en Segunda con el Levante de Calero, hizo tres goles y tres asistencias partiendo como lateral. Su gran rendimiento en la primera vuelta en Orriols hicieron al Aston Villa apostar por él y llevarle ese mismo mercado al Villa Park. Empezó el 2025 jugando bastante, pero con el paso de las semanas fue perdiendo protagonismo.

Andrés Martín, en su último partido con el Aston Villa. / AV

Esta temporada, primera que iniciaba en Inglaterra, una importante lesión muscular le impidió completar la temporada. Desde mediados de julio hasta el 30 de diciembre estuvo sin competir. Reapareció frente al Arsenal, cuando jugó media hora en la derrota por 4-1 frente a los 'gunners'. Ayer domingo, en la derrota frente al Everton, no tuvo minutos.

Tambien formó parte de la España sub-21 que jugó el Europero el pasado verano, donde formó parte de la convocatoria junto al franjiverde Alejandro Iturbe.