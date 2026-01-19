Elche CF | Mercado de fichajes
Mendoza, el Elche y la Lazio: un negocio... ¿para todos?
La situación del murciano, con el mercado abierto, sigue dejando dudas sobre su continuidad como franjiverde
A dos semanas del cierre de mercado invernal de fichajes (2 de febrero), el Elche se sigue manejando con tranquilidad en el mismo, como suele ser habitual durante la gestión de Christian Bragarnik. Busca el perfil que necesita, principalmente un hombre de banda, y no cierra puertas a posibles salidas... siempre que lleguen las ofertas adecuadas.
En este segundo grupo, casi desde el inicio de la temporada, se encuentra el caso de Rodrigo Mendoza. La renovación del joven centrocampista murciano hasta 2028 y la elevación de su cláusula de rescisión hasta 20 millones de euros deberían haber supuesto un golpe de tranquilidad para la evolución de un futbolista que pasó de desaparecer de los planes de Eder Sarabia en el tramo final del curso pasado a ser indiscutible al inicio de este.
De titular a un segundo plano
Luego llegaron los elogios, los viajes con la sub-21, el entrenamiento con la Roja, a las órdenes de Luis de la Fuente, su participación en el Mundial sub-20 y la comparación con Pedri. Una avalancha de sensaciones, elogios y partidos/minutos que provocaron una caída en el rendimiento de Mendoza, que pasó a un segundo plano en los planes de Sarabia.
Desde su regreso de Chile (Mundial sub-20) la situación de Mendoza, Sarabia y el Elche se ha enrarecido. El entrenador, tanto en privado como en público, no se ha cortado ni a la hora de alabar su futuro ni a la de exigirle más y dar a entender que si ha perdido protagonismo es porque no le da todo lo que entiende que puede ofrecer al juego franjiverde. O porque ve a otros compañeros (Neto o Diang) en mejor forma para una plaza en un centro del campo en el que Marc Aguado y Febas parecen intocables.
Arsenal, Juventus, Real Madrid, Valencia o Como han sido clubes que han mostrado interés a lo largo de los últimos meses por la situación de Mendoza. Con el mercado de enero abierto y el rendimiento del murciano en decrecimiento, quedaba por ver el comportamiento de todas las partes durante este mes. Y, de momento, los rumores de una posible salida siguen creciendo.
Interés de la Lazio
Desde Italia se ha añadido a un nuevo club a la puja por Mendoza. Según Corriere dello Sport, considerado como uno de los tres medios especializados en deporte más importantes del país transalpino, la Lazio estaría dispuesta a fichar antes del 2 de febrero al actual jugador del Elche. Y da incluso una cifra inicial de oferta: 15 millones de euros. Una cantidad cercana a su cláusula por la que Bragarnik, como mínimo, se sentaría a la mesa a negociar.
El Elche no tiene prisa por vender a Mendoza. Y Sarabia no tiene problema en gestionar este tipo de situaciones directamente con su jugador, poniéndole sobre el césped cuando lo ve oportuno y quitándole cuando no. Ahora mismo, la pelota parece estar más en el tejado del propio Mendoza y de su entorno, que deben decidir si el ruido de estos últimos meses en torno a su figura es el escenario ideal para continuar con su crecimiento.
Con una oferta como la mencionada, aparentemente suculenta para aceptar si realmente se produce en esos términos, el negocio podría ser redondo para todas las partes. El Elche, aceptando su condición de club formador y vendedor para crecer como proyecto, haría caja por un futbolista que a día de hoy no es titular. Y Mendoza daría un paso en su carrera, a otro país, con otros compañeros y nuevo técnico, como fichaje promesa por una cantidad considerable.
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel
- Beto, tras el empate entre Hércules y Sevilla Atlético: 'No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir