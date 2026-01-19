Mendoza, el Elche y la Lazio: un negocio... ¿para todos?

A dos semanas del cierre de mercado invernal de fichajes (2 de febrero), el Elche se sigue manejando con tranquilidad en el mismo, como suele ser habitual durante la gestión de Christian Bragarnik. Busca el perfil que necesita, principalmente un hombre de banda, y no cierra puertas a posibles salidas... siempre que lleguen las ofertas adecuadas.

En este segundo grupo, casi desde el inicio de la temporada, se encuentra el caso de Rodrigo Mendoza. La renovación del joven centrocampista murciano hasta 2028 y la elevación de su cláusula de rescisión hasta 20 millones de euros deberían haber supuesto un golpe de tranquilidad para la evolución de un futbolista que pasó de desaparecer de los planes de Eder Sarabia en el tramo final del curso pasado a ser indiscutible al inicio de este.

De titular a un segundo plano

Luego llegaron los elogios, los viajes con la sub-21, el entrenamiento con la Roja, a las órdenes de Luis de la Fuente, su participación en el Mundial sub-20 y la comparación con Pedri. Una avalancha de sensaciones, elogios y partidos/minutos que provocaron una caída en el rendimiento de Mendoza, que pasó a un segundo plano en los planes de Sarabia.

Desde su regreso de Chile (Mundial sub-20) la situación de Mendoza, Sarabia y el Elche se ha enrarecido. El entrenador, tanto en privado como en público, no se ha cortado ni a la hora de alabar su futuro ni a la de exigirle más y dar a entender que si ha perdido protagonismo es porque no le da todo lo que entiende que puede ofrecer al juego franjiverde. O porque ve a otros compañeros (Neto o Diang) en mejor forma para una plaza en un centro del campo en el que Marc Aguado y Febas parecen intocables.

Mendoza, antes de un partido en el Martínez Valero. / ECF

Arsenal, Juventus, Real Madrid, Valencia o Como han sido clubes que han mostrado interés a lo largo de los últimos meses por la situación de Mendoza. Con el mercado de enero abierto y el rendimiento del murciano en decrecimiento, quedaba por ver el comportamiento de todas las partes durante este mes. Y, de momento, los rumores de una posible salida siguen creciendo.

Interés de la Lazio

Desde Italia se ha añadido a un nuevo club a la puja por Mendoza. Según Corriere dello Sport, considerado como uno de los tres medios especializados en deporte más importantes del país transalpino, la Lazio estaría dispuesta a fichar antes del 2 de febrero al actual jugador del Elche. Y da incluso una cifra inicial de oferta: 15 millones de euros. Una cantidad cercana a su cláusula por la que Bragarnik, como mínimo, se sentaría a la mesa a negociar.

El Elche no tiene prisa por vender a Mendoza. Y Sarabia no tiene problema en gestionar este tipo de situaciones directamente con su jugador, poniéndole sobre el césped cuando lo ve oportuno y quitándole cuando no. Ahora mismo, la pelota parece estar más en el tejado del propio Mendoza y de su entorno, que deben decidir si el ruido de estos últimos meses en torno a su figura es el escenario ideal para continuar con su crecimiento.

Rodrigo Mendoza, con la selección sub-21 / RFEF

Con una oferta como la mencionada, aparentemente suculenta para aceptar si realmente se produce en esos términos, el negocio podría ser redondo para todas las partes. El Elche, aceptando su condición de club formador y vendedor para crecer como proyecto, haría caja por un futbolista que a día de hoy no es titular. Y Mendoza daría un paso en su carrera, a otro país, con otros compañeros y nuevo técnico, como fichaje promesa por una cantidad considerable.