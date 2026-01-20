El chileno Cepeda irrumpe con fuerza como posible refuerzo para el Elche

El Elche se presentaba el 1 de enero, en el presente mercado invernal, con el objetivo principal de reforzar la posición de extremo, principal petición de Eder Sarabia a la comisión deportiva que lidera el propietario de la entidad, Christian Bragarnik. La misma podría concretarse en breve, con un futbolista del agrado del argentino: Lucas Cepeda.

El chileno, de 23 años, milita en Colo Colo y está deseando dar el salto a Europa para continuar con su progresión. Ha sido internacional absoluto en 12 ocasiones, en las que ha anotado 3 goles para la Roja y la pasada campaña en uno de los principales clubes de su país disputó 26 partidos, en los que vio puerta en 5 ocasiones y dio 4 asistencias.

El jueves, día decisivo

Tras finalizar la temporada a inicios de diciembre, su nombre había sonado con fuerza para reforzar a otro equipo español de Primera, el Alavés. Sin embargo, el Elche parece haber ganado posiciones con el paso de las semanas, especialmente por el interés de Bragarnik. Desde Chile aseguran que ya hay oferta en firme y que la misma será valorada por la directiva de Colo Colo este jueves.

El club propietario de sus derechos valoraba, en principio, en 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) a su futbolista, aunque la oferta inicial franjiverde estaría por debajo, en torno a 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) según medios chilenos. En las próximas horas debería haber luz verde o ámbar para la operación.

Cepeda, junto a Arturo Vidal, exfutbolista del Barcelona / EFE

Optimismo con la posible llegada

El optimismo en torno al posible fichaje de Cepeda por el Elche es elevado, sobre todo por el interés del futbolista en dar el salto al fútbol europeo. El jugador está presionando para que su club acepte la oferta y, sin ir más lejos, no participó en el último amistoso de su escuadra contra Alianza de Lima, aunque oficialmente se informó que fue por una indisposición.

En caso de concretarse su llegada, el Elche reforzaría la posición de extremo con un futbolista veloz y potente, cualidades que busca la entidad franjiverde para mejorar su plantilla en esta segunda mitad de temporada.