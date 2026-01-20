¿Quién es Lucas Cepeda, posible fichaje del Elche?

El Elche se mueve en el mercado invernal de fichajes para intentar fortalecer su plantilla de cara a la segunda mitad de temporada en Primera División. Uno de los futbolistas de interés es el extremo chileno Lucas Cepeda, del Colo Colo, por el que desde el país sudamericano ya aseguran incluso que hay oferta en firme, que será valorada este jueves.

Para conocer mejor a Cepeda, INFORMACIÓN ha contactado con el periodista Patricio Erlandsen, corresponsal en Europa de En Cancha, medio chileno especializado en deportes. "Lucas Cepeda es un carrilero capaz de jugar por toda la banda izquierda. Ha tenido una muy buena explosión desde que dio un sorpresivo paso desde Santiago Wanderers en la Primera B a Colo Colo, el club más importante del fútbol chileno, en el 2024. Llegó en un movimiento muy sorpresivo, y aunque en los primeros meses le costó, luego agarró titularidad y no la soltó más", explica.

Cepeda, junto a Arturo Vidal, exfutbolista del Barcelona / EFE

"Con Jorge Almirón (exentrenador del Elche y hombre muy vinculado a Christian Bragarnik) como DT (entrenador), encontró su mejor versión en Colo Colo", prosigue Erlandsen. "El argentino le dio confianza y Cepeda respondió a base de goles y desbordes. Fue clave en el título nacional de la temporada 2024, en la que se convirtió en el mejor jugador del fútbol chileno, de lejos", añade.

"Por eso, también fue convocado a la selección, donde pese a la pobrísima campaña en las eliminatorias para el Mundial 2026 (Chile no consiguió billete para la cita del próximo verano), se convirtió en titular y anotó un doblete en la victoria contra Venezuela (4-2)", detalla el periodista chileno.

Velocidad y potencia

"En 2025, Colo Colo tuvo un pésimo año. Ni siquiera clasificó a torneos internacionales y eso lo sintió Cepeda, que bajó su nivel, pero igualmente siguió siendo siempre el mejor de su equipo", asevera Erlandsen. "Sus principales características son la velocidad y potencia. Además, tiene un muy buen disparo de pierna izquierda, muy similar al exjugador del Betis Mark González. Creo que es uno de los futbolistas chilenos de mayor proyección", detalla.

Cepeda intenta zafarse de un marcaje durante un partido de Colo Colo / EFE

Sobre sus opciones de incorporarse al Elche, Erlandsen se muestra bastante optimista de que se produzca el pase en los próximos días. "En las últimas semanas ha presionado por poder salir y dar un salto a Europa, que es donde cree que debe ir, saltándose un paso previo por una liga más grande de Sudamérica", finaliza.