Problemas atrás en el Elche para el derbi

Alinear una línea defensiva inédita. Es lo que deberá hacer por obligación Eder Sarabia este viernes, en el derbi regional frente al Levante. A la plaga de lesiones en la zaga se sumará un nuevo integrante: Víctor Chust. El central cedido por el Cádiz vio la quinta amarilla el pasado lunes, frente al Sevilla, y cumplirá ciclo esta jornada. Con su ausencia, la defensa franjiverde queda bajo mínimos.

Pedro Bigas y el mencionado Chust causarán baja en el eje central. Además, el carrilero diestro Héctor Fort sigue recuperándose de su lesión en el hombro y tampoco estará. De hecho, no se le espera hasta mediados de marzo, en el mejor de los casos. La gran duda en la defensa está en si Álvaro Núñez llegará a la cita. El lateral bilbaíno, indiscutible para Sarabia, ni se sentó en el banquillo frente al Sevilla. Su presencia en la convocatoria, pero sobre todo su titularidad, parece poco probable... pero no está descartada.

Tres bajas son seguras. En caso de confirmarse la de Núñez, serían cuatro. Sin ellos, al entrenador del Elche le tocará confeccionar una línea defensiva sin precedentes esta temporada. Y con una posición especialmente afectada: el carril diestro. Ya fue así ante el Sevilla, cuando inició el partido Josan y lo terminó Bambo Diaby, dos futbolistas poco acostumbrados a ese rol.

El lateral diestro, salvo recuperación de Álvaro Núñez, volverá a ser el "talón de aquiles" franjiverde en el Ciutat de Valencia. En la pareja de centrales la combinación también se reduce a dos (o tres) alternativas. David Affengruber y Diaby son los únicos disponibles de la primera plantilla. El primero, indiscutible. El segundo, casi siempre suplente desde que empezó la temporada.

Léo Petrot choca las manos con Aleix Febas, en La Cartuja. / ECF

Como alternativa al nacido en Mataró está la figura de Léo Petrot. El francés, pese a ser lateral, también puede actuar como central zurdo. De hecho, ha ejercido como central en línea de tres en los últimos dos partidos, frente a Sevilla y Betis. Atraviesa un gran momento de forma y ha contado con muchos mas minutos esta temporada que Bambo, por lo que no sería ninguna sorpresa que fuera de la partida junto a Affengruber.

El carril zurdo, salvo sorpresa, apunta a estar ocupado por Germán Valera. El murciano volvió a marcar frente al Sevilla, con el que alcanzó los cuatro goles esta temporada. Junto a Affengruber, es el único aparentemente fijo en una zaga que se encuentra bajo mínimos.

Opciones en el filial

Como soluciones desde la cantera Sarabia considera principalemente dos alternativas, ambos centrales: David Hernández (Elche, 2008) y Bema Sina (Accra (Ghana), 2003). Los dos se sentaron en el banquillo frente al Sevilla. Dadas las bajas atrás, todo apunta a que repetirán convocatoria este viernes, frente al Levante.