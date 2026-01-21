Tebas, en el juicio del pagaré "trucho" del Elche: "Supongo que Anguix quería reunirse conmigo para engañarme"

El juicio por el conocido como pagaré "trucho" del Elche ha vivido este miércoles la primera de sus tres sesiones, celebrada en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, en la Ciudad de la Justicia de Elche. Inicialmente, la vista estaba prevista en cuatro jornadas, pero la baja médica de una de las magistradas y la imposibilidad de encontrar un sustituto obligaron a reducir el calendario a tres sesiones el pasado 7 de enero.

El proceso judicial, que celebrará sus dos últimas sesiones en los días 4 y 18 de febrero, se centra en la presunta falsificación de un pagaré que el entonces presidente del Elche, Juan Anguix, habría utilizado en la primavera de 2015 para tratar de evitar el descenso administrativo del club, inmerso entonces en una grave crisis económica.

Aquel documento, por importe de algo más de 3,5 millones de euros, fue presentado como garantía para cubrir parte de la deuda que la entidad mantenía con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, una deuda que, según comunicó entonces la Liga de Fútbol Profesional, superaba los 4,4 millones de euros y motivó la apertura de un expediente disciplinario que, pese a la permanencia lograda sobre el césped, acabó con la pérdida de categoría y el correspondiente descenso a Segunda División.

Fiscalía, Liga de Fútbol Profesional y acusación particular, que representa al expresidente del Elche José Sepulcre, piden para Anguix penas de entre año y medio y tres años de cárcel. Algunos escritos se dirigen hasta contra tres acusados más. Otro acusado ha fallecido. Anguix fue condenado ya a un año de cárcel en 2024 por administración desleal, también por la Audiencia, por una transferencia en julio de 2015 de 363.000 euros desde la entidad deportiva, que se encontraba en su peor momento económico, a “Eventos Petxina” después del traspaso del delantero brasileño Jonathas de Jesús a la Real Sociedad. Esa sentencia está ahora recurrida ante el Supremo.

Tebas, testigo

Este miércoles, en la primera de las sesiones, iniciada a las 9:30 horas y de algo más de cinco horas y media de duración, se han sentado tanto Juan Anguix como Ramón Villaverde, Luis Sans, José María Garrido y Jerónimo Prado en el banquillo de los acusados.

Han declarado un total de cuatro testigos: María del Carmen Moles, inspectora de Hacienda encargada de no dar luz verde al conocido pagaré "trucho" en la tarde-noche del 28 de mayo de 2015; José Francisco Fernández, responsable del departamento de administración del club franjiverde desde el 2004 hasta día de hoy, es decir, también durante los tres meses en los que Anguix fue el presidente de la entidad ilicitana; Daniel Rubio, exconcejal de Deportes de Elche y parte del Consejo del club tanto con Sepulcre como con Anguix; y la más esperada de todas, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) desde el año 2013.

El responsable de la patronal del fútbol español ha completado su declaración vía online, acogiéndose a su derecho a hacerlo telemáticamente, sin pasar así por la Ciudad de la Justicia de Elche. Tebas, que ha sido el tercer testigo en intervenir, volvió a revivir la reunión matinal que mantuvo el 28 de mayo de 2015, previa al intento de presentar el pagaré ante la Agencia Tributaria de Anguix y sus acompañantes, sobre quienes, pese a no recordar sus nombres, sí que les calificó como "asesores financieros" del entonces presidente franjiverde debido a sus conocimientos sobre el pagaré.

En la reunión del 28 de mayo de 2015, celebrada antes de comer, según cuenta el propio Tebas, el pagaré presentado por Anguix y sus adjuntos "no le sonaba bien". Sin embargo, al no tener que "decidir nada" sobre el pagaré, ya que ante quien debía ser presentado el documento para salvar la categoría era frente a la Agencia Tributaria y no frente a LaLiga, decidió no entrar a valorar la legitimidad del documento.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una imagen de archivo. / ESTELA SILVA / EFE

Además, Tebas también garantiza en su declaración que Anguix y sus consejeros sabían muy bien lo que le enseñaban aquel 28 de mayo. "No tenían dudas", argumentó. "Me plantearon que habían solucionado el tema, que me lo iban a explicar. Me enseñaron el pagaré y yo lo examiné. En mi condición de letrado he visto muchos, pero (este) no me generó una plena seguridad", agregó el presidente de LaLiga en su respuesta al interrogatorio de uno de los abogados de los imputados.

Sobre la actitud de Anguix y sus acompañantes al plantear las dudas que le surgían con el pagaré, Tebas dice que tuvo por respuesta "que estaba bien, que no habría ningún problema". El máximo mandatario de LaLiga incidió en su declaración en el hecho de que "todos los que estaban allí (presentes en la reunión con él del 28 de mayo de 2015) sabían el trasfondo del pagaré".

Tebas, al ser cuestionado por cuál creía que era la intención de Anguix y sus adjuntos al reunirse con él pese a que a quien debían rendir cuentas era a Hacienda, respondió con un contundente: "Pues engañarme supongo". "Yo dije que era un pagaré 'trucho', pero esa era mi opinión personal. La realidad es que la razón por la que el Elche pierde la categoría es porque no saldó su deuda con la Agencia Tributaria", expresó el principal responsable de LaLiga.

La inspectora de Hacienda no examinó el pagaré

Antes de Tebas, que fue el tercero de los testigos en declarar, la sesión arrancó con los testimonios de María del Carmen Moles, inspectora de Hacienda y responsable en aquella época de la recaudatoria de los deudores adscritos a la Agencia Tributaria, entre los que se encontraba el Elche. Inició asegurando que fue el propio Anguix quien le pidió una reunión para solventar la deuda no aplazable —que habría evitado el descenso administrativo del club— y aplazar la aplazable.

Según relató Moles, la reunión celebrada en la tarde del 28 de mayo de 2015, varias horas después de que Anguix y sus acompañantes se reunieran con Javier Tebas, tuvo lugar fuera del horario habitual de atención de la Agencia Tributaria con el objetivo de tratar de solventar la situación económica del club. Sin embargo, ese intento no pudo prosperar, ya que el expresidente del Elche presentó un pagaré para cubrir la deuda no aplazable correspondiente a retenciones, un medio de pago que la Agencia Tributaria no admite como válido para este tipo de obligaciones, al exigir un ingreso efectivo para la obtención de un certificado positivo.

Moles garantizó en su declaración que no llegó a examinar la validez del pagaré, ya que, al ser una forma de pago no aceptada por la Agencia Tributaria para solventar las deudas no aplazables, siquiera entraron a comprobar si este era válido o no. "En la reunión (Anguix y sus acompañantes) no cumplieron con las premisas que habían prometido cumplir", incidió la entonces encargada de regular la situación con la Agencia Tributaria del Elche.

Tras Moles, que intervino en primer lugar, y antes de Tebas, que lo hizo el tercero, intervino de forma presencial el responsable del departamento de administración del Elche desde 2004, José Francisco Fernández. El empleado del club franjiverde aseguró que, durante la breve etapa de Anguix en la presidencia, era el encargado de la gestión administrativa con LaLiga y la Agencia Tributaria.

Durante su declaración, José Fernández aclaró que desconocía por completo el contenido del pagaré. Explicó que, "una vez entregado al señor Anguix" completamente en blanco, no supo quién lo rellenó ni tuvo más información sobre el documento hasta que el asunto se hizo público en toda la ciudad.

También dejó claro el hecho de que el Elche, como club, jamás obtuvo ningún beneficio fruto del pagaré. Sobre su relación profesional con Anguix, el encargado del área administrativa franjiverde dijo que se limitaba a informar "sobre los recursos que disponía" el club en el apartado económico.

El último de los testigos llamados a declarar, una vez alcanzadas las 14 horas, fue Daniel Rubio, Concejal de Deportes del Ayuntamiento entre 2011 y 2014 y miembro del Consejo de Administración del Elche tanto con Sepulcre como con Anguix. Durante su estancia en el club, tenía también bastante peso en las decisiones sobre la línea comunicativa que llevaba la entidad.

En su extensa declaración, repetitiva en los argumentos esgrimidos por los testigos anteriores, destacó que Ramón Villaverde era tratado como el director general del Elche, es decir, contaba con un estatus superior al de un simple consejero. "Anguix me hablaba con una seguridad total de que el pagaré era válido", declaró sobre su conocimiento acerca del pagaré.

El próximo miércoles 4 de febrero, de nuevo a partir de las 9:30 horas, uno de los juicios más polémicos del fútbol español reciente vivirá la segunda de sus tres sesiones. La tercera está programada para el miércoles 18 de junio, también desde las 9:30 horas, última antes de que el caso quede visto para sentencia.