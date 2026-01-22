Elche CF
Alineaciones Levante-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados
El conjunto dirigido por Eder Sarabia viaja hasta Valencia para medirse al de Luís Castro este viernes por la noche
Levante y Elche se enfrentarán este viernes (21 horas) en el estadio Ciutat de Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 19 de Primera División. El duelo medirá a dos equipos recién ascendidos a la categoría de oro del fútbol español con ambos separados por diez puntos. Conoce los posibles onces de Luís Castro y Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.
Levante
El Levante se presentará en el encuentro con varias bajas sensibles, algunas dudas y futbolistas recuperados para la causa. En el apartado de las bajas, Unai Elgezabal no podrá ser de la partida este viernes tras ser operado del menisco a finales de noviembre, estando su vuelta prevista para finales de mes. Otro que no podrá comparecer en el próximo duelo es Roger Brugué por una rotura del ligamento lateral externo.
Por lo que respecta a las dudas, aparecen los nombres de Diego Pampín, lesión en el sóleo y Víctor García, lesión en el bíceps femoral. Para enfrentarse al Elche, Luís Castro recuperará a Matías Moreno que arrastraba unas molestias físicas y a Kervin Arriaga, también con molestias.
Elche
Por parte de los franjiverdes, son dos los futbolistas que no podrán disputar el partido junto al resto de sus compañeros, Héctor Fort y Víctor Chust. El primero sigue siendo baja por su operación del hombro y el segundo cumplirá ciclo de sanción tras ver la quinta amarilla ante el Sevilla el pasado lunes.
Respecto a las bajas, el número de jugadores franjiverdes crece. La presencia Pedro Bigas, Rafa Mir, Álvaro Núñez, John Chetauya y André Silva se determinará en el último entrenamiento, por lo que se desconoce todavía la decisión definitiva. También podrían ir convocados los centrales del filial David Hernández y Bema Sina.
Posible once del Levante
Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero y Etta Eyong.
Posible once del Elche
Iñaki Peña; Bambo Diaby, Affengruber, Petrot, Germán Valera, Josan; Aguado, Febas, Martim Neto; Diang y Álvaro Rodríguez.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Paquito, sobre el fichaje de su hijo por el Hércules: 'Tenerlo en casa es un orgullo para mí
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- Detenido en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?