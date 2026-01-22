Alineaciones Levante-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados

Levante y Elche se enfrentarán este viernes (21 horas) en el estadio Ciutat de Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 19 de Primera División. El duelo medirá a dos equipos recién ascendidos a la categoría de oro del fútbol español con ambos separados por diez puntos. Conoce los posibles onces de Luís Castro y Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Levante

El Levante se presentará en el encuentro con varias bajas sensibles, algunas dudas y futbolistas recuperados para la causa. En el apartado de las bajas, Unai Elgezabal no podrá ser de la partida este viernes tras ser operado del menisco a finales de noviembre, estando su vuelta prevista para finales de mes. Otro que no podrá comparecer en el próximo duelo es Roger Brugué por una rotura del ligamento lateral externo.

Por lo que respecta a las dudas, aparecen los nombres de Diego Pampín, lesión en el sóleo y Víctor García, lesión en el bíceps femoral. Para enfrentarse al Elche, Luís Castro recuperará a Matías Moreno que arrastraba unas molestias físicas y a Kervin Arriaga, también con molestias.

Elche

Por parte de los franjiverdes, son dos los futbolistas que no podrán disputar el partido junto al resto de sus compañeros, Héctor Fort y Víctor Chust. El primero sigue siendo baja por su operación del hombro y el segundo cumplirá ciclo de sanción tras ver la quinta amarilla ante el Sevilla el pasado lunes.

Respecto a las bajas, el número de jugadores franjiverdes crece. La presencia Pedro Bigas, Rafa Mir, Álvaro Núñez, John Chetauya y André Silva se determinará en el último entrenamiento, por lo que se desconoce todavía la decisión definitiva. También podrían ir convocados los centrales del filial David Hernández y Bema Sina.

Posible once del Levante

Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero y Etta Eyong.

Posible once del Elche

Iñaki Peña; Bambo Diaby, Affengruber, Petrot, Germán Valera, Josan; Aguado, Febas, Martim Neto; Diang y Álvaro Rodríguez.