Elche CF | Mercado de fichajes
El Elche cede a Ali Houary al Mirandés
El canterano franjiverde, tras perder peso en el primer equipo franjiverde con el paso de las semanas, sale al club jabato para seguir sumando experiencia en el fútbol profesional
Ali Houary jugará hasta final de temporada en Segunda División, defendiendo los colores del actual colista de la categoría: el Mirandés. El club jabato es el que más ha seducido al mediapunta de 20 años, que contaba con el interés de varios equipos de LaLiga Hypermotion. El canterano nacido en Orihuela, que tiene contrato con el Elche hasta junio de 2028, regresará a la disciplina franjiverde al final de la presente temporada. Viene de jugar el pasado fin de semana y está en perfecto estado físico, por lo que no es descartable que entre en la convocatoria del Mirandés de este sábado, para medirse al Sporting de Gijón.
El club, Eder Sarabia y el propio Ali tenían claro desde el pasado mes de diciembre que lo mejor para su progresión era salir cedido seis meses. La Primera División consideran que todavía era un salto muy importante para el jugador... pero también piensan que la Segunda RFEF, donde ha competido con el Ilicitano los últimos dos meses, "se le queda muy pequeña", en boca del propio técnico bilbaíno.
Ali lleva en la cantera del Elche desde los siete años. Ha pasado por casi todas las categorías del club hasta llegar al primer equipo, con el que debutó en Primera División esta temporada. Arrancó el curso como novedad en los onces de Sarabia, sumando dos titularidades en las primeras cuatro jornadas (frente al Real Betis y al Sevilla). Sin embargo, con el paso de las semanas fue perdiendo protagonismo, hasta el punto de regresar a competir con el filial en noviembre para no perder el ritmo de competición.
"Hay muchísimas esperanzas de sea un gran jugador de futuro"
"Ha sido una primera vuelta difícil para él. Es un chico joven que quiere comerse el mundo. He tenido con él algunas conversaciones. Aquí tenemos muchísimas esperanzas de que pueda ser un gran jugador de futuro. Ahora mismo, lo más adecuado es encontrar una categoría y un contexto (el Mirandés finalmente) que le ayude a hacerse futbolista", dijo Sarabia sobre Ali Houary en la previa del Levante-Elche, horas antes de que se oficializara la salida del mediapunta.
Comunicado oficial del Elche CF
El Elche Club de Fútbol y el Club Deportivo Mirandés han alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista Ali Houary hasta final de la presente temporada, sin opción de compra.
El jugador afronta así su primera experiencia lejos del Elche CF, incorporándose al conjunto burgalés, que milita actualmente en LaLiga Hypermotion.
Formado íntegramente en la cantera franjiverde, esta cesión se enmarca dentro del proceso de crecimiento de Ali Houary, con el objetivo de que continúe su evolución competitiva en el fútbol profesional y regrese al Club tras finalizar la temporada para seguir formando parte del proyecto del Elche CF.
El Elche Club de Fútbol le desea muchos éxitos durante su etapa en el CD Mirandés. ¡Te esperamos de vuelta, Ali!
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Paquito, sobre el fichaje de su hijo por el Hércules: 'Tenerlo en casa es un orgullo para mí
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- Detenido en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?