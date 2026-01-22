El Elche cede a Ali Houary al Mirandés

Ali Houary jugará hasta final de temporada en Segunda División, defendiendo los colores del actual colista de la categoría: el Mirandés. El club jabato es el que más ha seducido al mediapunta de 20 años, que contaba con el interés de varios equipos de LaLiga Hypermotion. El canterano nacido en Orihuela, que tiene contrato con el Elche hasta junio de 2028, regresará a la disciplina franjiverde al final de la presente temporada. Viene de jugar el pasado fin de semana y está en perfecto estado físico, por lo que no es descartable que entre en la convocatoria del Mirandés de este sábado, para medirse al Sporting de Gijón.

El club, Eder Sarabia y el propio Ali tenían claro desde el pasado mes de diciembre que lo mejor para su progresión era salir cedido seis meses. La Primera División consideran que todavía era un salto muy importante para el jugador... pero también piensan que la Segunda RFEF, donde ha competido con el Ilicitano los últimos dos meses, "se le queda muy pequeña", en boca del propio técnico bilbaíno.

Ali lleva en la cantera del Elche desde los siete años. Ha pasado por casi todas las categorías del club hasta llegar al primer equipo, con el que debutó en Primera División esta temporada. Arrancó el curso como novedad en los onces de Sarabia, sumando dos titularidades en las primeras cuatro jornadas (frente al Real Betis y al Sevilla). Sin embargo, con el paso de las semanas fue perdiendo protagonismo, hasta el punto de regresar a competir con el filial en noviembre para no perder el ritmo de competición.

Noticias relacionadas

"Hay muchísimas esperanzas de sea un gran jugador de futuro"

"Ha sido una primera vuelta difícil para él. Es un chico joven que quiere comerse el mundo. He tenido con él algunas conversaciones. Aquí tenemos muchísimas esperanzas de que pueda ser un gran jugador de futuro. Ahora mismo, lo más adecuado es encontrar una categoría y un contexto (el Mirandés finalmente) que le ayude a hacerse futbolista", dijo Sarabia sobre Ali Houary en la previa del Levante-Elche, horas antes de que se oficializara la salida del mediapunta.