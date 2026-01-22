Horario y dónde ver el Levante-Elche de la jornada 21 de Primera División

Elche y Levante se enfrentarán este viernes 23 de enero, a partir de las 21 horas, en el estadio Ciutat de Valencia. El partido, que abrirá la jornada 21 de Primera División, servirá para que se celebre el primer derbi de la Comunidad Valenciana en la segunda vuelta de LaLiga. Pese a ocupar puestos bien distintos a nivel clasificatorio bien distintos, ambos clubes llegan al choque en dinámicas idénticas.

El Elche de Eder Sarabia ha sumado cinco puntos de 15 posibles en las últimas cinco jornadas (victoria frente al Rayo Vallecano, empate frente a Valencia y Sevilla y derrotas con Villarreal y Mallorca). Ocupan la 8ª plaza en la clasificación, con 24 puntos, cinco por encima de quienes marcan el descenso y a ocho de los puestos que dan acceso a competir por Europa.

Por su parte, el Levante de Luís Castro está empezando a remontar el vuelo tras el cambio en el banquillo. El conjunto granota, al igual que el franjiverde, ha sumado cinco puntos de los últimos 15 posibles. Llegan a la cita tras perder en el Bernabéu, en el estreno de Álvaro Arbeloa como técnico blanco en liga (2-0).

En el partido de ida, enmarcado en la jornada 3 de competición, el Elche se impuso por dos goles a cero, obra de Rafa Mir y Rodrigo Mendoza.

¿Dónde ver por TV el Levante-Elche?

El partido entre Elche y Sevilla de este lunes se podrá disfrutar en abierto a través de Teledeporte, así como en la página web de RTVE (RTVEplay). Además, también se podrá seguir a través de DAZN, donde desde media hora antes de que inicie el partido se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.