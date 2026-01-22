Luís Castro: "El Elche colectivamente está bien, por eso está arriba"

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró que todos los partidos que les quedan hasta final de temporada los van a jugar como si fueran finales, pero puntualizó que la liga es un maratón y que lo importante es el final y no el momento actual, cuando son penúltimos a seis puntos de la permanencia. "Es una maratón y a veces no empiezas de la mejor manera, pero es el resultado final el que va a decidir las cosas. Cuando ganamos no podemos creer que está todo hecho, pero cuando no ganamos no podemos creer que está todo mal", dijo el entrenador del Levante en la rueda de prensa previa al encuentro del viernes ante el Elche.

Luís Castro, que dirigirá su segundo partido en el Ciutat de València, recalcó la importancia del choque. "Tenemos que tener más puntos. Yo he dicho que vamos a jugar todos los partidos como finales. Vamos a dar el máximo por ganar", indicó el entrenador portugués, que subrayó el apoyo que tendrá de su hinchada. "En casa vamos a tener una cosa más que son los aficionados con nosotros. Decirles que hay una cosa que no es negociable para nosotros, que es dar el máximo por ellos. Si las cosas van a terminar mejor o peor… son once contra once y no puedes controlar todo", afirmó.

Sobre el Elche, que todavía no ha ganado fuera de casa, pero que tiene una ventaja sobre la permanencia de cinco puntos, el entrenador del Levante destacó su potencial. "Es un equipo con características un poco diferentes a muchos equipos de la liga. Colectivamente, está bien, por eso está arriba. Hace las cosas bien, pero como todos los equipos tiene problemas. Tenemos que ser inteligentes para no darles lo que les gusta más y crearles problemas donde les hace más daño", manifestó.

"La posición que está en la clasificación les da un poco más de tranquilidad en los partidos. También te dicen (sus resultados) que es un equipo fuerte porque no puedes ser un equipo malo si están arriba como están ellos", precisó. El entrenador del Levante apuntó que tanto Marías Moreno como Kervin Arriaga estarán en la convocatoria, pero no quiso desvelar si podrán ser titulares y admitió que el camerunés Etta Eyong, que no marca desde octubre de 2025, es consciente de que "puede dar más".

Nuevos jugadores

Sobre el mercado de invierno, en el que el Levante ya ha cerrado tres fichajes, Castro explicó que si antes de reforzarse ya confiaba en la plantilla para lograr la permanencia, ahora están "mejor" y se mostró abierto a seguir pendiente del mercado por posibles entradas y salidas. "Han venido jugadores que tienen calidad. Si nos quedamos así, vamos a luchar hasta morir por los objetivos. Si hay una oportunidad de otro que pueda aportar, vamos a mirarla también", comentó.

Además, Castro pidió paciencia con el recién llegado, el extremo israelí Tay Abed, que apenas lleva dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. "Lo queríamos mucho por su potencial y el club ha hecho un esfuerzo. Necesita un poco de tiempo para conocer lo que queremos", resumió.