Previa Elche-Levante: Sin tiempo para estancarse

Sin tiempo para digerir el traspié del lunes, ha llegado la hora de la siguiente batalla, una que no está exenta ni de dificultad ni de importancia. A estas alturas todo suma, aún más ante la tesitura que presenta la Primera División. Los de arriba, como no podía ser de otra forma, se han disparado. Barcelona, Madrid y Atlético, junto a un invitado de honor como es el Villarreal, han abierto una brecha que vistos los precedentes, apunta a ser insalvable. Siguiendo a los "cocos" aparecen Espanyol, Betis y Celta empaquetados los tres en dos puntos. Tras ellos llega, desde lejos, el grueso de la liga con once equipos en cinco puntos. Bien es cierto que el Elche lidera el grupo y es octavo, pero el margen respecto a la zona caliente es más corto que nunca.

El aficionado franjiverde, inmerso en una de las temporadas más exitosas de su historia, lleva ya varias semanas sin saborear ninguna alegría. Acostumbrado a celebrar goles y victorias sin malas noticias ni tragos amargos, la sensación que hay es que ahora le está tocando convivir con las vacas flacas. Sobre ello avisó Sarabia, que en algún momento lo que todo era blanco se volvería gris. No anduvo mal encaminado el míster y pese a que parecía imposible que el buen momento se pudiera truncar, la montaña a escalar se está empezando a hacer bola.

El arranque del 2026 está siendo duro en lo que respecta a los resultados, pero no tanto en el apartado futbolístico. Se abrió el telón ante el Villarreal y se cayó en casa por primera vez mostrando dos caras completamente opuestas en los mismos 90 minutos. Tras ello, se volvió a caer en la Cartuja, pero con unas prestaciones que nada tuvieron que ver. Fácilmente, se podría decir que fue el mejor partido de la temporada lejos del Martínez Valero, lástima las decisiones ajenas que desnivelaron la balanza. Por último, volvió la versión más pobre ante el Sevilla y volaron dos puntos sobre la bocina. ¿Con polémica? Sí, pero sin dejar de lado que se desperdició una ventaja de 2-0.

Peor anda el Levante. Los granotas ocupan la 19ª posición de la tabla con 14 puntos en 19 partidos disputados. Hasta tres entrenadores se han sentado por el momento en su banquillo. La temporada la arrancó Julián Calero, pero fue cesado tras 14 partidos. Como interinos se hicieron cargo del equipo Vicente Iborra y Álvaro del Moral durante dos jornadas, hasta que a finales de año llegó de forma definitiva Luís Castro. Bajo las órdenes del técnico portugués, el Levante ha ganado un partido, empatado otro y perdido otro. Ha sumado cuatro puntos de los seis posibles y da la sensación de haber renovado los ánimos de un equipo que apuntaba a Segunda División.

Con la incógnita azotando, el Elche viajará hasta Valencia con el objetivo de salvar un dardo envenenado. El mercado de fichajes se está empezando a poner serio y la situación de varios futbolistas franjiverdes es crítica. Además de ello, el apartado físico también es una moneda al aire. Pedro Bigas, Álvaro Núñez, Rafa Mir, John Chetauya y André Silva son duda y lo serán hasta el último momento. Eder Sarabia deberá volver a hacer malabares con la alineación para estrenar el casillero a domicilio.