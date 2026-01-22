Sarabia y el mercado invernal del Elche: "Es un momento algo delicado, pero no tengo ninguna queja"

Eder Sarabia ha ofrecido este viernes una de sus comparecencias más extensas desde que es entrenador del Elche. En la previa al partido frente al Levante, este viernes (21 horas) en el Ciutat de Valencia, el técnico bilbaíno ha detallado el momento que atraviesa su plantilla durante el presente mercado de invierno... y ha lanzado un guiño al posible refuerzo franjiverde, el extremo Lucas Cepeda, de Colo-Colo.

A menos de dos semanas para que cierra la ventana de fichajes, el entrenador franjiverde ha calificado como "inevitable el ruido y las inquietudes de los futbolistas" durante este periodo de la temporada. "Tenemos un vestuario maravilloso y una familia increíble, pero es verdad que, como entiendo que le pueden pasar a todos los equipos, la época del mercado de invierno seguramente los jugadores tengan más ruido y más inquietudes. Es una cosa inevitable en el mundo del fútbol. Pero yo tengo la sensación de que están bien en Elche. Valoran mucho lo que el Elche le ha dado a ellos. Es un momento algo delicado, pero no tengo ninguna queja", explicó el técnico.

Sarabia también dedicó unas palabras a Cepeda, jugador que podría llegar a Elche en los próximos días desde Colo-Colo. "Hasta que no sea jugador del Elche no hablaré ni de él ni de ninguno otro (con una medio sonrisa). Es verdad que este mercado pretendíamos hacer menos cosas, pero algunas circunstancias nos obligan a estar más presentes", dejando así caer que sí es un futbolista que podría llegar al club franjiverde.

En el apartado de salidas, el técnico no dio al "100%" cerrada la salida de Ali Houary, pero sí que aseguró que "la intención es que pueda salir. Tenemos muchísimas esperanzas de que pueda ser un jugador de futuro". Sobre Matías Dituro, dijo "no saber nada sobra una posible salida" del portero.

Tras varias preguntas sobre el mercado, Sarabia pidió centrar el tiro en el Levante. "Eso os iba a decir, que vayamos al partido..." dijo medio en serio, medio en broma cuando la comparecencia viró de nuevo hacia el derbi. "Es un partido especial empezando porque es un derbi y nos conocemos muy bien. Pero como hemos dicho siempre, ningún partido es más importante que otro. Puede que sea un rival más de nuestra "liga", pero se ha demostrado que afrontamos todos los partidos con el mismo foco", detalló.

"Con este entrenador llevan pocos partidos, en circunstancias diferentes y con cambios en la plantilla. Seguramente para ellos sea un día muy señalado, porque si ganan pueden coger algo de aire. Les esperamos especialmente metidos y enérgicos, que no se vayan a dejar nada. El fútbol tiene muchos aspectos, muchas cosas, muchos detalles, y además de lo futbolístico será importante saber lo que el rival va a poner", agregó sobre el partido que espera en el Ciutat de Valencia.

El preparador franjiverde únicamente confirmó dos bajas de cara al choque: Héctor Fort y Víctor Chust (el segundo por sanción). Sobre la lista de dudas, compuesta por Pedro Bigas, Rafa Mir, Álvaro Núñez, John Chetauya e incluso André Silva; será tras el último entrenamiento de la tarde cuando tome una decisión definitiva. "Todos quieren estar, igual alguno hasta cojo puede estar en el banquillo...", bromeó al respecto. Además, podrían ir de nuevo convocados los centrales del filial David Hernández y Bema Sina, quienes ya entraron en la convocatoria frente al Sevilla.

El Elche ha sumado cinco puntos de los últimos 15 posibles. Pese a ser octavo, la distancia respecto al descenso se ha reducido a cinco puntos en la últimas semanas. Sin embargo, Sarabia no está preocupado. "Quedan muchísimos puntos. Creo que hemos sido capaces, incluso merecedores, de sumar más de lo que tenemos. Me gusta que la ambición sea alta y que nos decepcione que nos gane el Villarreal, nos elimine el Betis o nos empate el Sevilla. Pero si analizamos la historia de esos clubes y la trayectoria, lo extraordinario es lo que estamos haciendo. "Hemos puesto el listón tan alto en algunas cosas que a veces perdemos la perspectiva"", argumentó.

Sobre el arbitraje, Sarabia volvió a mencionar su propósito del año: no hablar acerca de las actuaciones de los colegiados. "No ganamos nada. Son jugadas que podrían haber caído también de nuestro lado, pero hay que poner el foco en lo que podemos controlar. El árbitro debe de tomar decisiones y es parte del fútbol. No le ponemos demasiado el foco. Nos puede dar rabia, pero no me ocupa", dijo entre suspiros el entrenador franjiverde.