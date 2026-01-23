El 1x1 franjiverde del Levante 3-2 Elche: Enésimo desastre coral a domicilio

Se vuelve a repetir la misma historia de toda la temporada, el Elche cae lejos del Martínez Valero. Se adelantaron en el marcador, pero durante la segunda parte el equipo hizo aguas y terminó cayendo ante un Levante que creyó más y jugó mejor. Adam empató en el 92, pero dos minutos más tarde, los granotas dieron un zarpazo letal al partido. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

5,5 Iñaki Peña, Portero Sobrepasado En la primera mitad no tuvo apenas trabajo, pero en la segunda el equipo hizo aguas y tuvo que actuar. Hizo una parada milagrosa para mantener a los franjiverdes en el partido, pero el equipo terminó haciendo aguas y se cayó en el Ciutat de Valencia. Se quedó a media salida en el gol decisivo.

5 David Affengruber, Defensa Inseguro Hasta el descanso estaba cuajando un gran partido, en su línea de toda la temporada, pero la segunda parte fue un horror al igual que la de todo el equipo. Secó a Etta Eyong en el prmimer tramo del partido, pero terminó cediendo y voló un punto a última hora.

3 Léo Petrót, Defensa Nervioso Llevaba unos partidos a un nivel excelso, pero, tras el descanso, todo cambió. El francés hizo aguas y se mostró inseguro con el balón y sin él. Muy malos minutos los suyos que contrastan con su gran momento de forma, de una pérdida suya casi cae el tercero.

3,5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Blando Le tocó jugar en la banda derecha por las numerosas bajas y se notó que no es su demarcación habitual. No aportó ni con el balón ni sin él y volvió a cerrar una floja actuación. Lleva unos cuantos partidos lejos de su nivel, se la ha visto nervioso con el balón e impreciso en la toma de decisiones.

6 Germán Valera, Centrocampista Todoterreno Juegue donde juegue siempre rinde, pero no se le vio nada cómodo ante el Levante. Le puso ganas y no dejó de correr en ningún momento, pero no fue suficiente. Muy lejos de sus mejores partidos al igual que el resto de compañeros.

5,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Superado Todo pasa por él, cuando mejor está, más cómodo juega el Elche. Sin embargo, cuando no está bien, el equipo también lo nota. Intento dar soluciones con el balón en los pies al igual que siempre, pero la precisión no fue la misma que otros días. Mal partido el suyo.

6,5 Aleix Febas, Centrocampista Persistente Es la pieza más valiosa del esquema de Eder Sarabia. Lo intentó como el que más y de una arrancada suya nace el primer tanto franjiverde, sin embargo, no fue suficiente. Fue de los mejores del equipo en un día gris. Vio una tarjeta amarilla que le impedirá estar la semana que viene ante el Barcelona.

5,5 Martim Neto, Centrocampista Ágil Lleva toda la temporada demostrando que es un mago con el balón en los pies, pero en el Ciutat de Valencia, no pudo dejar ningún destelló como viene acostumbrando. Sin embargo, sigue muy por delante de Mendoza en los planes de Eder Sarabia y se ha ganado a pulso un hueco en el once.

5 Grady Diangana, Centrocampista Desequilibrante Rozó el gol en el minuto tres tras un gran disparo desde fuera del área en una jugada similar a la de Valencia. Cayó a banda y actuando más como extremo demostró velocidad y desborde. Es otro futbolista que con el paso de las jornadas ha ido creciendo en importancia y nivel de juego.

4 Yago de Santiago Alonso, Delantero Incisivo Sigue todavía lejos de su nivel, pero no deja de intentarlo. Ante el Levante actuó en el perfil izquierdo y a pierna cambiada. No está lo preciso y fino con el balón que estuvo la temporada pasada antes de la lesión, pero poco a poco va cogiendo su nivel.

6,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Líder Abrió la lata en una acción de delantero puro, bien situado y definiendo de maravilla delante de la portería. Las bajas le han favorecido y se ha erigido como una de las principales figuras del club siendo la única referencia. Cuando la salida de balón se atasca, el recurso del pelotazo en largo al charrúa suele funcionar, pero no estuvo cómodo en ningún momento.

4 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Capitán Saltó al terreno de juego en la segunda parte con el objetivo de aportar veteranía y verticalidad. Nada más lejos de la realidad, no generó peligro y se le vio impreciso con el balón en los pies.

4 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Desaparecido Muy lejos de su nivel, parece estar disperso y no se le ve con la frescura que arrancó la temporada. Su importancia en el equipo ha caído en picado jornada tras jornada y ya no parece ser tanto del agrado de Eder Sarabia. Mucho debe corregir si quiere recuperar su sitio en el once.

4,5 André da Silva, Delantero De vuelta Reapareció tras su lesión sustituyendo a un Álvaro Rodríguez exhausto. Vio la tarjeta amarilla y no se le notó para nada cómodo en los minutos que estuvo sobre el césped. Aún está un poco oxidado y debe entrar en ritmo de competición.

7,5 Álex Sánchez, Debutante Entró en el minuto 84 por Aguado y su debut fue esperanzador. Asistió a Adam con la cabeza en el segundo gol franjiverde. Cuajó unos minutos más que decentes en su estreno en la categoría de oro del fútbol español.