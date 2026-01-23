El Elche acuerda con Colo-Colo el traspaso de Cepeda

El Elche ha alcanzado un acuerdo con Colo-Colo por el fichaje del extremo Lucas Cepeda, de 23 años. A falta de confirmación oficial por parte del club ilicitano, el chileno ya anunció este jueves por la noche a través de sus canales oficiales que Cepeda seguiría "su carrera profesional en Europa".

El futbolista, que todavía debe pasar el pertinente reconocimiento médico, programado una vez haya llegado a la ciudad de las palmeras, se convertirá en el primer refuerzo del mercado invernal para Eder Sarabia. El traspaso por el 70% de los derechos del futbolista se ha cerrado por un montante cercano a los 2,4 millones de euros, según ha informado el periodista argentino Germán García.

Los contactos a lo largo de las últimas semanas han fructificado este jueves, día señalado para que la directiva de Colo-Colo aceptara (o no) la oferta propuesta por Christian Bragarnik, que es uno de los principales valedores de la operación. La misma recibió luz verde y, por lo tanto, Cepeda continuará con su trayectoria profesional, como deseaba, en el fútbol español.

Lucas Cepeda, con la selección de Chile / EFE

Cepeda, hasta el momento, ha desarrollado su carrera de manera íntegra en el fútbol de Chile. Debutó en 2021 con Santiago Wanderers y en 2022 dio el salto a Colo-Colo, donde se ha convertido en una de las principales promesas futbolísticas de su país. Fue campeón de la liga de Chile en la 2023-2024. Además, ha sido internacional con la selección chilena en 12 ocasiones, anotando tres goles que han sido insuficientes para llevar a su país al Mundial del próximo verano.

¿Debut frente al Barça?

Los tiempos del traspaso no permitirán a Cepeda estar este viernes en el Ciutat de València, para vivir el derbi entre Levante y Elche vestido de corto. Sin embargo, llegará a España en los próximos días y podría vivir un debut para el recuerdo: en la que será su casa, el Martínez Valero, y frente a uno de los grandes del fútbol español, el Barcelona.

La llegada de Cepeda coincide con la necesidad que tiene Sarabia en los extremos. El chileno, pese a ser zurdo, destaca principalmente por el costado diestro, perfil en el que ha desarrollado gran parte de su carrera en Colo-Colo. Refuerza así la gran demanda del técnico bilbaíno esta ventana de fichajes: un jugador que actúe "por fuera" y aporte un rendimiento inmediato. Lo segundo, todavía está por ver.

¿Quién es Lucas Cepeda?

Tras conocerse el interés del Elche en fichar a Lucas Cepeda, INFORMACIÓN contactó con el periodista Patricio Erlandsen, corresponsal en Europa de En Cancha, medio chileno especializado en deportes, para conocer las virtudes del nuevo jugador franjiverde.

"Lucas Cepeda es un carrilero capaz de jugar por toda la banda izquierda. Ha tenido una muy buena explosión desde que dio un sorpresivo paso desde Santiago Wanderers en la Primera B a Colo Colo, el club más importante del fútbol chileno, en el 2024. Llegó en un movimiento muy sorpresivo, y aunque en los primeros meses le costó, luego agarró titularidad y no la soltó más", explica.

Cepeda intenta zafarse de un marcaje durante un partido de Colo Colo / EFE

"Con Jorge Almirón (exentrenador del Elche y hombre muy vinculado a Christian Bragarnik) como DT (entrenador), encontró su mejor versión en Colo Colo", prosigue Erlandsen. "El argentino le dio confianza y Cepeda respondió a base de goles y desbordes. Fue clave en el título nacional de la temporada 2024, en la que se convirtió en el mejor jugador del fútbol chileno, de lejos", añade.

"Por eso, también fue convocado a la selección, donde pese a la pobrísima campaña en las eliminatorias para el Mundial 2026 (Chile no consiguió billete para la cita del próximo verano), se convirtió en titular y anotó un doblete en la victoria contra Venezuela (4-2)", detalla el periodista chileno.

Cepeda, junto a Arturo Vidal, exfutbolista del Barcelona / EFE

"En 2025, Colo Colo tuvo un pésimo año. Ni siquiera clasificó a torneos internacionales y eso lo sintió Cepeda, que bajó su nivel, pero igualmente siguió siendo siempre el mejor de su equipo", asevera Erlandsen. "Sus principales características son la velocidad y potencia. Además, tiene un muy buen disparo de pierna izquierda, muy similar al exjugador del Betis Mark González. Creo que es uno de los futbolistas chilenos de mayor proyección", detalla.