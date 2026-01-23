El Elche vuelve a la tele en abierto: así fue el primer partido retransmitido en la ciudad

Este viernes, el Elche visitará al Levante en un derbi regional de Primera División que podrá visionarse en abierto por televisión a través de Teledeporte, canal temático deportivo de RTVE, a partir de las 21 horas. No son demasiadas las ocasiones en las que el conjunto franjiverde ha sido seleccionado, en la máxima categoría, para la retransmisión de un partido fuera de las plataformas de pago. Tampoco será la primera.

De hecho, hace poco más de un mes se cumplieron 60 años de la primera vez que las cámaras tomaron el antiguo estadio de Altabix para llevar el juego del Elche, uno de los equipos de moda por aquella época, a toda España. Ocurrió el 19 de diciembre de 1965, a las 19:30 horas de un domingo, en un duelo contra el Pontevedra, correspondiente a la jornada 14 de liga.

Triunfo ante la tele de la época

Los gallegos estaban siendo la revelación de aquella temporada, ubicados en la zona alta de la tabla, mientras que los ilicitanos, dirigidos por Otto Bumbel (sancionado aquella tarde), no terminaban de arrancar, aunque en casa se mostraban bastante fiables. Para la historia quedará el 2-0, con doblete de Vavá, autor, por lo tanto, del primer gol retransmitido en directo del Elche por televisión. Aquel fue el curso en que el salmantino acabó máximo goleador de la liga española.

Televisión Española desplegó todos sus medios de la época hasta la ciudad de las palmeras, con una expedición encabezada por el popular periodista Matías Prats, narrador del encuentro, ataviado con su look clásico: gabardina, sombrero y gafas de sol. El equipo técnico estaba compuesto por tres cámaras que captaron desde diversos ángulos el desarrollo del triunfo franjiverde, muy lejos obviamente del despliegue de medios que se realiza en la actualidad, seis décadas después.

Así se vivió en Elche la llegada de la tele

¿Y cómo acogía el Elche una efeméride tan particular? En la previa del duelo el hecho de que el partido se fuera a retransmitir en abierto para toda España era un tema sobre la mesa. "Con la televisión gana el Elche", enfatizó Manuel Martínez Valero, presidente del club. "¿Si vamos a ganar o perder dinero televisando el partido? Todo se hace para que se gane. Esto es un ensayo. Sea cual sea la taquilla que se haga, la población sale ganando, sobre todo en propaganda. ¿No visteis ayer esos planos de la ciudad y la belleza de nuestros palmerales?", agregó el máximo mandatario, que hoy en día sigue dando nombre al estadio del club.

Remate de Vavá para anotar el primer gol del Elche retransmitido por televisión / Perfecto Arjones

Los futbolistas también fueron consultados sobre esta novedad de la época. "La televisión no nos perjudica", aseguró Iborra, uno de los pesos pesados de aquel vestuario en el que, precisamente en ese encuentro, se encontraba un jovencísimo Lico, que posteriormente se convertiría en leyenda franjiverde y que debutó con el primer equipo en aquel Elche-Pontevedra retransmitido a todo el país.