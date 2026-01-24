Eder Sarabia, técnico del Elche: "Tenemos que trabajar para recuperar nuestra esencia"

Otra semana más, el Elche ha vuelto a caer fuera de casa. En esta ocasión fue a última hora, sin embargo, las prestaciones del equipo fueron muy pobres y se mereció perder. "Un partido de fútbol tiene muchas fases, antes los equipos podían ser más dominadores y había menos intervención de los entrenadores. Hemos desaprovechado la primera parte, nos hemos conformado con el 1-0. Nos ha faltado valentía, cuando desaprovechas el momento en el que el rival está con más dudas, el partido cambia. El primer gol defiendes muy mal el área, a partir de ahí ellos se meten y a nosotros nos falta claridad", pensaba Eder Sarabia en la rueda de prensa posterior al partido.

"Hemos perdido dos o tres balones que nos han restado confianza y la falta del 2 a 1 es absurda. El segundo gol nuestro es un golazo y un reflejo de lo que tenemos que hacer. Si tienes jugadores como los que tenemos te pueden rematar un córner. Lo tengo muy claro, venimos de tres semanas duras y necesitamos volver a entrenar y recuperar ciertos conceptos. Debemos recuperar la esencia que nos ha traído hasta aquí". se lamentaba el técnico.

"La esencia no se pierde por los resultados, se pierde por dejar de hacer las cosas que te llevan al resultado" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Tras ser preguntado sobre qué le ocurre al equipo fuera de casa, Sarabia ha sido claro. "Lo que no hay que hacer es conceder córners tontos o hacer faltas absurdas. El Levante está construyendo desde la solidez con mucha importancia del balón parado. Con los jugadores que teníamos en el campo en la segunda parte pueden tener superioridad en los balones parados. No me preocupa nada, les he dicho a los jugadores que hay que trabajar mucho para recuperar nuestra esencia, si nos ponemos a pensar en que no ganamos nos vamos a equivocar. Va a llegar siempre y cuando mejoremos como equipo".

"Respecto al primer gol, seguramente Léo persigue a Carlos Álvarez en una situación donde no debía y Marc estaba mal colocado también. Yago y Germán estaban intensos, pero han dejado sacar el centro. No era demasiado peligroso si en el área hubiésemos defendido como lo venimos haciendo. Lo principal es no cometer acciones tontas que terminan con faltas o saques de esquina. "Si llevamos el partido a esas cosas vamos a perder, si lo llevamos a donde somos más cómodos volveremos a recuperar las sensaciones".

El calendario que le espera al Elche no es poca cosa y Sarabia ha reconocido que la Primera División es durísima, pero que el equipo ha demostrado ser capaz de plantarle cara a cualquiera. "La esencia no se pierde por los resultados, se pierde por dejar de hacer las cosas que te llevan al resultado. Aun así, seguimos sacándole siete puntos a este equipo y tenemos el gol averaje ganado. La temporada no es ni cuatro partidos ni los días fuera de casa, son 38 jornadas. Nos merecemos cometer errores y perder partidos, seguimos siendo un equipo recién ascendido. Tenemos que currar y recuperar la esencia".

El técnico ha sido preguntado por las noticias positivas de Adam y Álex Sánchez y ha respondido lo siguiente. "La vuelta de André también ha sido positiva. Adam es un chico que tiene muchísimo potencial, el domingo tiene que ir a Orihuela con el filial a seguir curtiéndose. A Álex no lo conocía demasiado y tiene desparpajo y atrevimiento, también tendrá que ir a jugar con el filial porque es su equipo. Cuando hay necesidad es más fácil que salgan estos jugadores".