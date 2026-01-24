La espectacular chilena de Adam en el Levante-Elche: se postula como mejor gol de LaLiga

El filial del Elche, pese al desazón final tras el 3-2 definitivo de Matturro, salió al rescate del primer equipo en el Ciutat de València. Un gol de bandera, que tuvo como protagonistas a dos jugadores del Ilicitano. Y que pese a durar no más de cuatro minutos la alegría, llevó al éxtasis a los alrededor de 1.000 franjiverdes desplazados.

Adam Boayar y Álex Sánchez. Dos chicos de 20 y 19 años, respectivamente, que tras firmar uno de los goles de la temporada en Primera División, este domingo bajarán tres categorías para jugar en Los Arcos, frente al Orihuela con el filial franjiverde. En un mal partido en general, donde el Levante se impuso en todos los sentidos, ambos protagonizaron la mejor noticia de la noche.

Con el derbi 2-1 y decantado para el conjunto granota, Rodrigo Mendoza filtró un balón en profundidad, por el costado izquierdo, para Germán Valera. El carrilero de Murcia progresó, llegó a la esquina del área y puso un centro al área con solo dos posibles rematadores: Álex Sánchez y Adam Boayar.

El primero, libre de marca, la dejó de cabeza hacia la zona de Adam... y el internacional con las inferiores de Marruecos hizo el resto. Se zafó de Pablo Martínez y de Dela y completó una chilena perfecta técnicamente, directa a la escuadra derecha de la meta defendida por Mathew Ryan. El portero autraliano no pudo hacer nada.

(Otra) oportunidad aprovechada

Adam Boayar es el ejemplo perfecto del canterano que se gana su sitio en el primer equipo. El hispanomarroquí, cada vez que Eder Sarabia le ha dado una oportunidad, ha cumplido. El del Ciutat fue su primer tanto en Primera División, con el que se presentó al mundo del fútbol con una chilena para el recuerdo pese al resultado. Es su tercer gol esta temporada con el Elche en apenas 410 minutos, contando la Copa del Rey. Además, con el Ilicitano lleva otros tres tantos en 224 minutos.

Álex Sánchez, a la izquierda, y Adam Boayar, a la derecha, tras hacer el 2-2 en el Ciutat. / Ana Escobar / LOF

Otro de los franjiverdes que tampoco olvidará el 23 de enero de 2026 (para bien) es Álex Sánchez, hijo de Míchel Sánchez, entrenador del Girona. El jugador llegó hace una semana a Elche desde el Real Madrid C, y desde su desembarco Sarabia le ha dado la oportunidad de entrenar junto al primer equipo. Frente al Sevilla ya fue convocado e incluso llegó a calentar, pero en Valencia vivió su debut en Primera División con asistencia incluida.

Más de un millón de visitas

Las personas que vieron la obra de arte de Boayar se cuentan en millones. Hasta 343.000 usuarios se conectaron en DAZN en algún momento para seguir el choque, con una audiencia media de 135.000. Además, el partido también se pudo seguir en abierto a través de Teledeporte, donde también se conectaron otros 200.000 espectadores.

Además, a través de redes sociales el golazo de Boayar ha tenido otras tantas impresiones. De hecho, 12 horas después de que el canterano del Elche hiciera el gol, el clip de la chilena publicado por DAZN ya supera los dos millones de visitas (cerca de 750.000 en Instagram, 250.000 en Twitter y 1.2 millones en Tiktok).