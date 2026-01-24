Febas se pierde el Elche-Barça por sanción

Serio contratiempo para el Elche de cara a la próxima jornada de liga. Sin tiempo apenas para digerir la decepcionante derrota en Valencia contra el Levante (3-2), aunque la plantilla dispone del fin de semana de descanso, Eder Sarabia ya sabe que no podrá contar para el siguiente compromiso con Aleix Febas.

El mediocentro catalán vio ante el Levante la quinta amarilla de la temporada, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción. Febas fue amonestado por Munuera Montero en el minuto 67, tras cometer una falta. En el mismo instante, el propio futbolista mostró su cabreo por la cartulina recibida, siendo consciente de que no podría jugar la semana siguiente.

Aleix Febas da un pase durante el partido ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

Porque no se trata de un partido cualquiera. El Elche recibirá en el Martínez Valero al Barcelona (sábado, 21 horas), uno de esos duelos que nadie se quiere perder. Y menos Febas, que está firmando una gran temporada y que se encuentra en el escaparate de futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio y que, por lo tanto, son libres de decidir su futuro a partir de entonces.

Para los franjiverdes se trata de una baja muy sensible. De hecho, Sarabia no ha tenido que afrontar ninguna alineación titular en liga esta temporada sin la idea de poner en la misma a Febas. El ilerdense ha salido siempre de inicio, en los 21 partidos, y es el futbolista más utilizado, ya que únicamente ha sido sustituido en dos ocasiones, disputando 1.880 minutos de 1.890 posibles.

Posibles sustitutos

El entrenador vasco tendrá que idear la manera de sacar un centro del campo de garantías precisamente ante un rival contra el que Febas se presenta como futbolista indispensable, el Barça. El catalán fue el motor que posibilitó, por ejemplo, que en el encuentro de la primera vuelta el Elche le ganara la posesión a los azulgranas. Ahora, con Marc Aguado como indiscutible en el eje y Martim Neto ganando peso en los últimos encuentros, la tercera plaza de la medular se la deberían jugar entre Fede Redondo, John Chetauya, Rodrigo Mendoza o Diang, dependiendo si arriba Álvaro Rodríguez juega solo o acompañado.

De izquierda a derecha, Grady Diang, Rodrigo Mendoza y Martim Neto. / ECF

Tras esta jornada, en la que precisamente Víctor Chust había sido el primer futbolista del Elche en cumplir sanción por ciclo de amonestaciones, quedan apercibidos otros dos jugadores franjiverdes: Affengruber y Pedrosa.