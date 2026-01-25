El capitán Bigas acude al rescate del Elche

La plantilla del Elche, tras un fin de semana de desconexión mental, empieza este lunes a preparar el reto del sábado, uno de esos mayúsculos en la temporada: la manera de asaltar el poderío del Barcelona, que llegará al Martínez Valero como líder de Primera.

Para ello, Eder Sarabia espera recuperar efectivos, especialmente de la enfermería, mucho más transitada de lo habitual en las últimas semanas. Por ahí quiere empezar a retomar el técnico vasco la identidad algo perdida de su equipo en las últimas jornadas, con un calendario que apenas ha dado un respiro desde que empezó 2026, entre la Copa del Rey y el hecho de que la semana pasada se jugase lunes y viernes en liga.

En Valencia, la noticia positiva de la expedición fue la presencia en el banquillo del capitán Pedro Bigas, muestra de su compromiso con el grupo. El balear regresaba precisamente a la ciudad donde se había lesionado un par de semanas antes... y en la que se había llevado un buen susto, ya que en un principio se temió una dolencia mucho mayor de la que finalmente ha tenido.

Pedro Bigas abandona Mestalla en camilla tras el choque con Lucas Beltrán. / Judith Amigo / LOF

Bigas no tuvo minutos contra el Levante, en una cita en la que los franjiverdes presentaron una zaga cogida con pinzas. Sin el capitán ni Víctor Chust, sancionado, Sarabia solo pudo contar con Affengruber de su trío habitual de centrales del curso. Al austriaco le acompañaron Léo Petrot, a la izquierda, que venía sumando buenas actuaciones pero que se vino abajo en la segunda parte en el Ciutat de València; y Pedrosa, zurdo, en la derecha. Diaby, con rol de carrilero días antes contra el Sevilla, compartió banquillo con Bigas, pese a que había una plaza libre en una posición más propia para él.

Bigas, necesario

Contra el Barça y su poderío ofensivo (57 goles en 21 partidos de liga), Sarabia desea contar con sus tres centrales titulares. Chust estará disponible. Bigas queda a la espera de la evolución de esta semana, pero resulta una pieza fundamental, no solo por los galones que atesora sino por el nivel que venía mostrando durante la presente campaña, mejorando incluso a su ya notable curso del ascenso.

Pedro Bigas ríe durante un entrenamiento junto a Jon López, segundo entrenador, y Jon Pascua, miembro del cuerpo técnico. / ECF / Jesús Hernández

Con Bigas en acción (15 partidos de liga en la 2025-2026, todos ellos saliendo como titular), el Elche ha sumado 20 puntos, lo que le hace promediar 1,33 por duelo. De los fijos de Sarabia es el mejor en este dato y de toda la plantilla ilicitana únicamente le superan Dituro (7 partidos) y Fede Redondo (6 partidos, aunque 32 minutos en total) con 1,57 y el lesionado Héctor Fort (9 partidos, cinco como titular) con 1,44 puntos por partido. Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford, Ferran Torres y compañía ya amenazan a un Elche que espera poder contar con su mejor defensa para tratar de frenarlos. Y, entre ellos, con un capitán que quiere liderar la reacción de su equipo... ante el rival más complejo posible.