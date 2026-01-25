Elche CF
El dato más coral del Elche: casi media plantilla ya ha marcado en liga
El golazo de chilena de Adam suma al canterano a la lista de 12 franjiverdes que han visto puerta en la 2025-2026
EFE
Casi la mitad de la plantilla del Elche ha marcado al menos un gol en las 21 jornadas disputadas del campeonato de Liga, ya que son 12 los jugadores del equipo ilicitano que han conseguido batir la portería rival.
El último en sumarse a la lista de goleadores fue el delantero canterano Adam Boayar, que anotó su primer tanto con el equipo de Eder Sarabia en los últimos minutos del encuentro de la presente jornada ante el Levante (3-2).
Rafa Mir, pichichi
El máximo realizador del conjunto ilicitano es el delantero cedido por el Sevilla Rafa Mir, con seis goles, seguido por el portugués André Silva, Álvaro Rodríguez y Germán Valera, todos ellos con cuatro.
Además de los delanteros, también han contribuido al apartado goleador centrocampistas como el portugués Martim Neto y Aleix Febas, con dos tantos cada uno, y mediapuntas como Rodrigo Mendoza y el congoleño Grady Diang, con uno.
En defensa, Adrià Pedrosa, John Chetauya y Héctor Fort, actualmente lesionado, han aportado un gol cada uno, además del recién estrenado Adam.
