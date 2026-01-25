El Elche se convierte en el peor visitante de Primera División

El vía crucis del Elche lejos de casa sigue. El pasado viernes, ante un Levante que conocía la victoria como local este curso, vivió un nuevo episodio. Dramático. Ni ponerse pronto por delante en el marcador ni empatar en el minuto 92 sirvió para evitar un nuevo traspié. La tónica habitual a domicilio.

Con este nuevo cero como foráneo y el triunfo de Osasuna en Vallecas contra el Rayo (1-3), el conjunto dirigido por Eder Sarabia pasa a ser el peor visitante de Primera División este curso. Además, son el único equipo que en la jornada 21 ha sido incapaz de ganar lejos de su campo. Hasta este fin de semana compartían ese demérito con los navarros. Ya solo quedan los ilicitanos.

El Elche suma 4 puntos en sus 10 partidos jugados como visitante en liga, gracias a los empates cosechados ante Atlético de Madrid (1-1), Sevilla (2-2), Osasuna (1-1) y Valencia (1-1). Precisamente en Mestalla rompió una racha de cinco derrotas consecutivas lejos de casa: Alavés (3-1), Espanyol (1-0), Barcelona (3-1), Getafe (1-0) y Mallorca (3-1).

Malos números a domicilio

El triunfo de Osasuna permite a estos tanto arrebatar la octava plaza de la clasificación al Elche como adelantarles en la de visitantes. El Alavés, como los franjiverdes, también ha sumado únicamente 4 puntos fuera de su estadio, aunque los babazorros al menos saben lo que es ganar un encuentro a domicilio.

La diferencia del actual Elche como local y visitante no solo se evidencia en la puntuación (20-4) y las sensaciones a nivel de juego. Posiblemente el dato más curioso llegue con los goles a favor y en contra, matemáticamente contrapuestos. Los franjiverdes han marcado 19 goles en casa y han recibido 10; mientras que a domicilio han hecho 10 y en encajado 19.

La última victoria del Elche a domicilio en Primera División se remonta al 28 de mayo de 2023, en el último partido lejos de casa de aquella temporada del centenario y el descenso. Fue en San Mamés, por la mínima (0-1) contra el Athletic, con un tanto de Lucas Boyé en el tiempo de descuento. El próximo reto para romper este maleficio será en San Sebastián, contra la Real Sociedad (7 de febrero). El siguiente sería Bilbao.