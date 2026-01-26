Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche CF

Adam y Lamine adelantan el Elche-Barça a base de chilenas: ¿qué golazo es mejor?

Los dos jóvenes futbolistas han dejado esta semana obras de arte como preludio del duelo del sábado

Adam Boayar y Lamine Yamal, futbolistas de Elche y Barcelona

Adam Boayar y Lamine Yamal, futbolistas de Elche y Barcelona / EFE

David Marín

David Marín

La jornada 21 en Primera División ha dejado, a falta del partido de este lunes entre Girona y Getafe, 32 goles. Cada cual con su importancia. Pero hay dos que destacan por encima del resto debido a su bella factura. Los han firmado Adam Boayar y Lamine Yamal. Este sábado se enfrentan en el Martínez Valero con Elche y Barça.

Dos chilenas, cada una a su manera, que hicieron levantarse de sus asientos no solo a los aficionados de sus equipos sino también a los neutrales... y posiblemente a sus rivales. Los dos futbolistas, ambos de origen marroquí, lo celebraron como locos. Eso sí, solo uno de ellos puede presumir de victoria.

Álex Sánchez, a la izquierda, y Adam Boayar, a la derecha, tras hacer el 2-2 en el Ciutat.

Álex Sánchez, a la izquierda, y Adam Boayar, a la derecha, tras hacer el 2-2 en el Ciutat. / Ana Escobar / LOF

Adam: la chilena perfecta

Por orden cronológico, el viernes Adam hizo el 2-2 en el minuto 92 en el Levante-Elche. Luego llegaría la desgracia para los suyos con el 3-2, pero eso es otra historia. En esta que nos concierne, el canterano franjiverde dibujó una chilena perfecta, canónica, propia de un videojuego o de aquella serie de anime que animó a generaciones a darle patadas a un balón.

Lamine: goleando bajo la lluvia

El domingo, bajo el aguacero del Camp Nou, Lamine hizo otro tipo de chilena, ladeada, impactando perfectamente el esférico y alojándolo lejos del alcance del portero del Oviedo. El partido ya estaba sentenciado para el Barça, pero la belleza de la diana hizo que la celebración fuese por todo lo alto. Otro golazo, diferente al de Adam, menos perfecto, aunque igualmente espectacular.

Adam y Lamine se verán las caras este sábado en el estadio Manuel Martínez Valero. Allí posiblemente comentarán sus dos golazos. Incluso quizás se piquen por dirimir cuál es mejor. Para ello, antes se puede votar en la siguiente encuesta. ¿Qué golazo es mejor de los dos?

