Lleno en el Elche-Barça para retar al líder

El Elche-Barça de este sábado (21 horas) en el estadio Manuel Martínez Valero tendrá el esperado ambientazo en el coliseo ilicitano. Un lleno para recibir al líder de Primera División y para retar al equipo más en forma de la liga española, que llegará a la ciudad de las palmeras con Lamine Yamal al frente. Difícil, no imposible.

El club franjiverde ya ha vendido todo lo que tenía previsto poner a disposición del público a través de su sistema web, pese a unas incidencias ajenas a la entidad que durante un tiempo retrasó la venta de localidades. Ya está asegurada la presencia de más de treinta mil espectadores, con un porcentaje de abonados que han adquirido su entrada superior al del día del Real Madrid.

La afición del Elche, con las bufandas al aire mientras entonan el 'Aromas Ilicitanos' previo al Elche-Real Madrid. / Alex Domínguez

El ambiente, como ocurriera aquella noche del pasado mes de noviembre que terminó empate (2-2), aunque con la sensación de que el conjunto dirigido por Eder Sarabia mereció más, volverá a ser pura pasión franjiverde. Ya solo quedan localidades que no saldrán a la venta, destinadas a patrocinadores y compromisos. En aquella cita contra el Real Madrid, la asistencia al Martínez Valero fue de 31.024 espectadores.

Este sábado podría superarse esa cifra, aunque no por mucho, ya que el aforo oficial del hogar del Elche es de 31.388 espectadores. En este segundo día del club de la temporada, la entidad comandada por Christian Bragarnik volverá a hacer una importante caja. Hay que recordar que el precio de las entradas oscilaba entre 35 y 70 euros para abonados y entre 80 y 295 euros para público general.

Asistencia a los partidos en el Martínez Valero en la 2025-2026 Jornada 1 vs Betis: 28.585 espectadores

Jornada 3 vs Levante: 26.936 espectadores

Jornada 5 vs Oviedo: 27.235 espectadores

Jornada 7 vs Celta: 26.708 espectadores

Jornada 9 vs Athletic: 29.043 espectadores

Jornada 12 vs Real Sociedad: 26.242 espectadores

Jornada 13 vs Real Madrid: 31.024 espectadores

Jornada 15 vs Girona: 23.374 espectadores

Jornada 17 vs Rayo Vallecano: 23.675 espectadores

Jornada 18 vs Villarreal: 27.078 espectadores

Jornada 20 vs Sevilla: 22.594 espectadores

Cepeda estará el sábado

De cara a este encuentro, Sarabia podrá contar no solo con el apoyo de su público. El Elche también da por segura la presencia del que será su primer fichaje invernal de la temporada, el chileno Lucas Cepeda, que cerrará toda la documentación este lunes o, a más tardar, el martes.

Lucas Cepeda celebra un gol durante su etapa en Colo-Colo. / CC

El hecho de que haya realizado la pretemporada con Colo-Colo en tierras chilenas permitiría al futbolista de 23 años incorporarse en cuanto firme su nuevo contrato a los entrenamientos del primer equipo franjiverde, para así poder estar disponible y entrar en la lista de convocados para el Elche-Barça.