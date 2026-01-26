Lucas Cepeda, listo para firmar por Elche: así ha sido su llegada al Martínez Valero

Todo listo para que Lucas Cepeda se convierta oficialmente en el primer refuerzo del Elche durante este mercado de invierno. El extremo chileno, de 23 años, ha llegado este lunes al Martínez Valero minutos antes de las 16 horas, acompañado por su representante y por el delegado del equipo, Juan Sánchez Niñoles.

Con el futbolista ya en las oficinas del feudo franjiverde, su anuncio como nuevo futbolista del Elche es cuestión de tiempo. Desde el pasado jueves por la noche, fecha en la que Colo-Colo, su anterior club, anunció que saldría "rumbo a Europa", su fichaje por el Elche ha centrado todas las miradas en la afición franjiverde. Su incorporación se espera que se oficialice en las próximas horas.

Encuentro con la plantilla

La llegada de Cepeda al Martínez Valero ha coincidido con los minutos previos de la plantilla al entrenamiento de esta tarde, a partir de las 16:30 horas, en el Díez Iborra. El futbolista chileno ha vivido así su primer encuentro con los que serán sus compañeros durante este nuevo paso en su carrera.

Se espera que complete al menos cuatro entrenamientos junto al grupo antes del partido frente al FC Barcelona de este sábado, cuando podría vivir su debut con la franja.

¿Quién es Lucas Cepeda?

Tras conocerse el interés del Elche en fichar a Lucas Cepeda, INFORMACIÓN contactó con el periodista Patricio Erlandsen, corresponsal en Europa de En Cancha, medio chileno especializado en deportes, para conocer las virtudes del que será nuevo jugador franjiverde.

"Lucas Cepeda es un carrilero capaz de jugar por toda la banda izquierda. Ha tenido una muy buena explosión desde que dio un sorpresivo paso desde Santiago Wanderers en la Primera B a Colo Colo, el club más importante del fútbol chileno, en el 2024. Llegó en un movimiento muy sorpresivo, y aunque en los primeros meses le costó, luego agarró titularidad y no la soltó más", explica.

Cepeda intenta zafarse de un marcaje durante un partido de Colo Colo / EFE

"Con Jorge Almirón (exentrenador del Elche y hombre muy vinculado a Christian Bragarnik) como DT (entrenador), encontró su mejor versión en Colo Colo", prosigue Erlandsen. "El argentino le dio confianza y Cepeda respondió a base de goles y desbordes. Fue clave en el título nacional de la temporada 2024, en la que se convirtió en el mejor jugador del fútbol chileno, de lejos", añade.

"Por eso, también fue convocado a la selección, donde pese a la pobrísima campaña en las eliminatorias para el Mundial 2026 (Chile no consiguió billete para la cita del próximo verano), se convirtió en titular y anotó un doblete en la victoria contra Venezuela (4-2)", detalla el periodista chileno.

Noticias relacionadas

Cepeda, junto a Arturo Vidal, exfutbolista del Barcelona / EFE

"En 2025, Colo Colo tuvo un pésimo año. Ni siquiera clasificó a torneos internacionales y eso lo sintió Cepeda, que bajó su nivel, pero igualmente siguió siendo siempre el mejor de su equipo", asevera Erlandsen. "Sus principales características son la velocidad y potencia. Además, tiene un muy buen disparo de pierna izquierda, muy similar al exjugador del Betis Mark González. Creo que es uno de los futbolistas chilenos de mayor proyección", detalla sobre el que será nuevo jugador del Elche.