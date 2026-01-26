La tabla y el calendario advierten al Elche

La posición en la tabla clasificatoria del Elche tras la jornada 21 de Primera División, décimos, debería ser motivo de tranquilidad. La distancia con el descenso, tres puntos, todo lo contrario. Lo apretada que se ha puesto la clasificación obliga a los franjiverdes, que todavía no han ganado en 2026, a una reacción para no meterse en la boca del lobo.

En este sentido, el calendario inmediato que tienen por delante los hombres dirigidos por Eder Sarabia no es el más apetecible. Un mes y medio entre la visita al Martínez Valero del Barcelona (jornada 22) y el viaje al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid (jornada 28) con salidas complicadas y duelos en casa que apuntan a muy decisivos.

El Elche se marchó a las vacaciones de Navidad con la tranquilidad del trabajo bien hecho, especialmente tras las goleadas en su feudo a Girona (3-0) y Rayo Vallecano (4-0), que permitían cerrar ese primer bloque del curso invictos como locales, aliviando así el hecho de no haber conseguido ganar a domicilio.

Sin ganar en 2026

Sin embargo, desde el cambio de año, el Elche perdió esa condición de imbatido en el Martínez Valero, al caer ante el Villarreal (1-3) y no ha sido capaz de ganar tres partidos en los que ha ido por delante en el marcador, con empates contra Valencia (1-1) y Sevilla (2-2) y derrota ante el Levante (3-2).

Todos esos puntos que han volado, un total de cinco, lo han hecho en los últimos minutos de partido. El Valencia igualó la contienda en el minuto 87, con un penalti transformado por Pepelu, el Sevilla lo hizo en el 92 con otra pena máxima, esta vez ejecutada por Akor, y el Levante, para añadir mayor dramatismo a la situación, hizo el 3-2 en el 95 en un córner después de que Adam, con una chilena, hubiera empatado en el 92.

Salidas muy difíciles

Golpes que ahora debe saber cómo encajar el vestuario de Sarabia. El siguiente rival franjiverde será el Barça. Lo que viene después, siendo más suave, tampoco es tarea sencilla. Dos salidas al País Vasco (Real Sociedad y Athletic) y otra a Villarreal antes del Bernabéu, consecutivas estas últimas. En casa: Osasuna y Espanyol.

Tras este tramo de temporada, el Elche afrontará el decisivo, la cuenta atrás de cara al final de curso, en una posición que determinará el nivel de confianza para cumplir con el objetivo de la permanencia. Hasta ahora el conjunto franjiverde no ha dado síntomas de debilidad mental. Lo que viene el próximo mes y medio debería confirmarlo.