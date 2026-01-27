Cepeda, nuevo fichaje del Elche, al conocer el Martínez Valero: "Es espectacular"

Cuarto días de Lucas Cepeda en Elche y primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, tras hacerse oficial el lunes un fichaje que ya se daba por hecho desde la semana pasada. El futbolista llegó el sábado a su nuevo hogar y en estos primeros días, mostrados por el club a través de sus redes sociales en un vídeo de un cuarto de hora de duración, ha dejado sus primeras palabras como franjiverde.

Entre ellas resalta su impacto al conocer su nuevo estadio, el Manuel Martínez Valero. "Es espectacular", dijo el chileno. No hacían falta más palabras. Antes, el sábado por la noche, fue recibido en el aeropuerto de la provincia por el director general del club, Pedro Schinocca.

"Venía siguiendo al Elche y hace dos semanas Bragarnik contactó conmigo, me llamó y me explicó el proyecto. Me interesó mucho", comenta el nuevo jugador del Elche durante el trayecto entre El Altet y el hotel ilicitano en el que se hospedará mientras se adapta a su nuevo hogar.

Cara a cara con Sarabia y Dituro

El domingo ya fue el día de conocer el estadio, tanto el césped, donde dio sus primeras carreras, como el interior: vestuarios, gimnasio, etc. También se encontró con Eder Sarabia, su nuevo entrenador, que le lanzó un mensaje de aviso sobre lo que está por venir: "Hay que estar listo, que viene el Barça, para empezar fuerte".

Lucas Cepeda, nuevo fichaje del Elche / ECF

"Todo niño sueña con dar pasos como este. Ahora quiero dar alegrías a la afición. Me genera mucha ilusión estar con ellos lo antes posible", declaró un Cepeda que también compartió una charla con Dituro, al que conoce de la etapa en la liga chilena del guardameta y que ejerce como cicerone del nuevo jugador del Elche.

El lunes de Cepeda, tras rubricar su contrato y firmar todo el papeleo pertinente, fue para descubrir las nuevas caras que le acompañarán, al menos hasta junio. Sus compañeros. Sarabia le presentó al vestuario: "Creo que vas a encontrar una familia que te va a hacer fácil el día a día. Aunque ahora estamos en un momento difícil, este vestuario es una de nuestras claves".

Noticias relacionadas

De ahí a reponer fuerzas, descansar y poner la vista en el primer entrenamiento grupal, este martes. Ya se han podido ver los primeros destellos de un futbolista que aterriza en Elche con ambición. "Soy un jugador con remate y gol, además de tener capacidad de asistir a mis compañeros", se define Cepeda. Ahora toca demostrarlo.