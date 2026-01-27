El inesperado "intermediario" del Elche en el fichaje de Lucas Cepeda

Los fichajes de futbolistas dejan muchas historias y protagonistas, la mayoría de veces olvidados, que pueden resultar decisivos a la hora de tomar una decisión, tanto para un jugador como un club. Son esos "intermediarios" o "consejeros" a los que unos y otros piden referencias, ya sea sobre el deportista o la entidad, según el lado que llame.

En el caso del fichaje de Lucas Cepeda por el Elche ese protagonista tiene nombre y apellido que suenan a leyenda en Chile: Arturo Vidal. Y parece haber empujado hacia la dirección de la ciudad de las palmeras al extremo de 23 años convenciendo a las dos partes implicadas en la operación.

Según desveló el propio Elche en el vídeo de bienvenida de Cepeda a su nuevo hogar, Vidal habló muy bien de Eder Sarabia a Cepeda, animándole a iniciar su aventura europea en la ciudad de las palmeras. E hizo lo propio en el otro sentido, cuando el técnico vasco le pidió referencias sobre el futbolista.

Vidal, una leyenda en Chile y con una exitosa carrera internacional en Europa, en clubes como Bayern de Múnich, Juventus o Barcelona, coincidió en la Ciudad Condal con Sarabia cuando este era segundo de Quique Setién. "Arturo me explicó cómo trabaja el profe (Sarabia) porque él lo había tenido y me terminó de convencer", explica Cepeda.

Preparado para el fútbol europeo

El nuevo futbolista del Elche y Vidal han coincidido las últimas temporadas en Colo-Colo, donde el veterano jugador está apurando su carrera como profesional. Por este motivo, Sarabia no dudó en contactar con el que se había sido su futbolista en Can Barça y pedirle un análisis sobre Cepeda. "Profesional, fuerte y de sobra preparado para el fútbol europeo", fue la respuesta que recibió el entrenador franjiverde de su expupilo.

Noticias relacionadas

Arturo Vidal, durante su etapa en el Flamengo / Agencias

Ahora queda por ver el futuro de Cepeda, que lucirá el dorsal 24 en el Elche, con contrato hasta 2030, como franjiverde. Lo que queda claro es que llega bien recomendado. Ahí está el palmarés de Arturo Vidal: dos Copa América, una Libertadores, 13 títulos de liga entre Chile, Italia, Alemania y España; y diversos trofeos y reconocimientos individuales más. Casi nada.