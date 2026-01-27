La primera vez de Lamine Yamal en Elche

El Elche, salvo imprevisto en forma de lesión o decisión técnica de Hansi Flick, podrá tachar este sábado un nuevo nombre en su lista de rivales ilustres. En este caso, un casi adolescente que ya lleva tiempo haciendo historia y que está llamado a marcar una época en el fútbol mundial, como antes hicieran otros. Lamine Yamal jugará por primera vez en el estadio Manuel Martínez Valero.

El joven futbolista de 18 años no sabe todavía lo que es pisar el césped del santuario ilicitano, debido a que por su edad esta es la primera vez que coincide en la máxima categoría con el Elche. Aunque debutó con el primer equipo azulgrana en la 2022-2023, campaña del último descenso franjiverde a Segunda, lo hizo con una única aparición esporádica en la jornada 32, contra el Betis, disputando apenas siete minutos. Su precoz crecimiento ha coincidido con los dos años franjiverdes en la categoría de plata, hasta este encuentro en la 2025-2026.

Héctor Fort se da la mano con Lamine Yamal, antiguos compañeros. / Enric Fontcuberta\EFE

Lamine podría haber jugado ya en el Martínez Valero. Y, además, haberlo hecho como local. Lo impidió una desafortunada lesión, que le hizo ser baja en el partido clasificatorio para el Mundial 2026 que la selección española dirigida por Luis de la Fuente disputó el pasado 11 de octubre en la ciudad de las palmeras contra Georgia, que concluyó con victoria de La Roja (2-0) en un día en el que se exhibió su compañero azulgrana Pedri.

La lesión de uno de los mejores futbolistas de la actualidad postergó su primera visita al estadio del Elche hasta este sábado, cuando lo tendrá que hacer como rival. Lamine se midió por primera vez a la escuadra franjiverde en el duelo que ambos clubes tuvieron en noviembre en Montjuïc, que terminó con triunfo culé (3-1), en el que el catalán abrió el marcador al aprovechar una acción rápida de su equipo tras un error de la zaga ilicitana.

No será Lamine Yamal, obviamente, un oponente sencillo para el Elche. Eder Sarabia, su cuerpo técnico y sus futbolistas tendrán que encontrar el modo de frenar a un futbolista que está cuajando una temporada destacada. Hasta el momento lleva 8 goles en 17 partidos de liga, a solo uno de su récord anotador en la competición española, los 9 que consiguió el curso pasado.

¿Cómo frenar a Lamine Yamal? Ayudas atrás continuas : El bloque será clave. Defender a un futbolista como Lamine de manera individual puede ser una idea arriesgada. En la línea de tres centrales de Sarabia, el de la izquierda deberá recibir ayudas continuas desde el carril y la media.

: El bloque será clave. Defender a un futbolista como Lamine de manera individual puede ser una idea arriesgada. En la línea de tres centrales de Sarabia, el de la izquierda deberá recibir ayudas continuas desde el carril y la media. ¿Pedro Bigas o Léo Petrot? : El capitán apura. El balear sería la primera opción para encarar al crack en caso de estar al 100% para regresar el sábado. Queda esa duda tras su lesión en Mestalla. El francés, que estaba supliéndole con nota, dejó bastantes dudas el pasado viernes con una segunda mitad para el olvido.

: El capitán apura. El balear sería la primera opción para encarar al crack en caso de estar al 100% para regresar el sábado. Queda esa duda tras su lesión en Mestalla. El francés, que estaba supliéndole con nota, dejó bastantes dudas el pasado viernes con una segunda mitad para el olvido. La decisión del carrilero: ¿Pedrosa por Valera? El murciano está cuajando un curso sensacional y cuesta verle fuera del once del sábado, aunque quizás rendiría mejor sin la tarea principal de tener que estar pendiente de Lamine. El carrilero tendrá trabajo.

En un fin de semana de chilenas, la del viernes de Adam Boayar contra el Levante recibió el domingo la respuesta del propio Lamine en el Camp Nou ante el Oviedo. Ambos, de origen marroquí, se saludarán este sábado y posiblemente intercambiarán comentarios sobre sus obras de arte. Entre todas las competiciones con el Barça, el «10» azulgrana acumula en esta 2025-2026 un total de 11 goles en 26 partidos. Además, hay que recordar que ya ha levantado un título, la Supercopa de España.

Araujo y Lamine Yamal celebran el título de la Supercopa. / Agencias

Otros cracks del fútbol

Lamine Yamal unirá su nombre cuando pise por primera vez el Martínez Valero al de otros ilustres futbolistas que dominaron el balompié nacional, europeo y mundial y que tuvieron que cruzar sus caminos con los ilicitanos.

El argentino Alfredo di Stéfano, en el vetusto Altabix, se estrenó con una goleada del Real Madrid por 1-5 el 18 de octubre de 1959, en la que aportó un gol a la «manita» merengue. En el mismo estadio, una leyenda azulgrana y holandesa, Johan Cruyff, perdió contra el Elche (1-0) el 22 de octubre de 1974. «El Flaco» no pudo jugar en tierras ilicitanas la temporada anterior, su primera en nuestro país, debido a una lesión.

En época más reciente, Cristiano Ronaldo jugó por primera vez en Elche en el polémico triunfo del Madrid (1-2) del 25 de septiembre de 2013, en el que el portugués hizo las dos dianas de su equipo, incluido el tanto de la victoria en el tiempo de descuento tras un penalti dudosísimo sobre Pepe.

Messi saluda a la grada durante el entrenamiento en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

Messi, que recientemente se dio un baño de masas en el Martínez Valero con la selección argentina, no lo pasó tan bien su primer día allí, el 11 de mayo de 2014, en un día sin goles en el que no pudo batir a Manu Herrera con la liga en juego, en la penúltima jornada de aquel torneo. Por último, el crack más reciente que sabe lo que es pisar por primera vez el templo franjiverde es el francés Mbappé, que lo hizo el pasado 23 de noviembre y tampoco pudo ganar (2-2) ni marcar. No todos los grandes del fútbol se lucieron la primera vez que jugaron en Elche. El siguiente en intentarlo será Lamine Yamal.