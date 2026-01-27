Rafa Mir se apunta al reto del Elche-Barça

Eder Sarabia gana efectivos de cara al mayúsculo reto de este sábado (21 horas) en el Elche-Barça. Al fichaje de Cepeda y el regreso del capitán Pedro Bigas, que ya viajó a Valencia el pasado viernes, en los dos primeros días de entrenamiento de la semana ha añadido la buena noticia de la vuelta al grupo del delantero Rafa Mir.

El murciano, máximo goleador del Elche esta temporada con 6 goles, lleva fuera de circulación desde el primer partido del año 2026, contra el Villarreal. Una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo le obligó a parar y a perderse los últimos tres duelos de su equipo ante Valencia, Sevilla y Levante, Curiosamente, los dos primeros en los que estuvo ausente, ex suyos.

En este tiempo, los franjiverdes no han podido sumar ninguna victoria y su baja se añadió a la de André Silva, que retornó al equipo en el Ciutat de València, dejando la zona de ataque bastante huérfana, con Álvaro Rodríguez como único delantero de la primera plantilla y el apoyo del canterano Adam Boayar.

Gol y dos palos en Barcelona

Rafa Mir apunta ahora a un Barça en el que Joan García atraviesa un momento de forma espectacular. Lo hace con ganas de revancha, a nivel particular, todavía con el recuerdo del duelo de la primera vuelta disputado en Montjuïc, en el que el atacante franjiverde se topó con los postes hasta en dos ocasiones, además de hacer un gol, el que dio esperanza al equipo ilicitano de remontar.

Hasta su lesión, Mir había sido alineado por Sarabia en todos los encuentros de liga del curso (18), en 15 de ellos como titular, habiendo conseguido los mencionados 6 goles. Curiosamente, en las últimas semanas al técnico vasco se le han ido cayendo todos sus intocables, por un motivo u otro, ya que Álvaro Núñez sigue lesionado y Febas se perderá su primer partido de la temporada este sábado por sanción.

El previsible regreso de Rafa Mir permitirá al Elche ganar poderío ofensivo y recuperar su delantera de gala, con los tres atacantes del primer equipo a disposición de Sarabia y la opción añadida de un Adam que ha vivido una semana feliz a nivel personal tras el golazo de chilena que marcó contra el Levante.