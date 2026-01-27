Real Sociedad-Elche: Entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

La afición del Elche dispone de 457 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Real Sociedad-Elche correspondiente a la jornada 23 de Primera División, que se disputará el sábado 7 de febrero a partir de las 21 horas.

Como es costumbre, del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación. Estas medidas, habituales durante la temporada, están enmarcadas dentro del convenio pactado entre la mayoría de clubes de Primera para la cesión de entradas visitantes a lo largo de la temporada.

Elche - Real Sociedad / EP

Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este martes por la tarde, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar en su portal hasta un máximo de cuatro abonos y, de este modo, adquirir desde esa misma gestión las entradas correspondientes. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por la Real Sociedad o, como periodo máximo, hasta el miércoles 4 de febrero a mediodía.

Desplazamiento en autobús

Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a San Sebastián, el club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 75 euros cada plaza. La salida en autobús está prevista para el viernes 6 de febrero por la noche (23:30 horas), desde el estadio Martínez Valero, con llegada estimada a primera hora de la mañana del sábado y regreso a la finalización del encuentro.

Afición del Elche en el partido contra el Real Madrid de esta temporada / Alex Domínguez

La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.