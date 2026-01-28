Melenchón, el héroe de la última victoria franjiverde contra el Barça: "Sería un placer que ganara el Elche el sábado"

Han pasado 51 años y un mes desde que en diciembre de 1974 el delantero franjiverde Melenchón batiera con un cabezazo perfecto a Sadurní, guardameta del Barça, para dar el triunfo al Elche. Una victoria que entonces ya fue histórica, pero que más de medio siglo después ha agrandado su leyenda por un simple motivo: es algo que nunca ha vuelto a ocurrir.

Desde aquel testarazo, Elche y Barcelona se han visto las caras en 24 ocasiones. Los franjiverdes únicamente han podido rascar cuatro empates, todos ellos en la ciudad de las palmeras y con la peculiaridad de repetir resultado: 0-0. Nadie ha tomado el testigo de Melenchón, al menos hasta este sábado. Ya toca.

Crónica en INFORMACIÓN de la última victoria del Elche contra el Barça / INFORMACIÓN

Recuerdos de Melenchón

Para revivir aquel momento histórico, INFORMACIÓN se ha puesto en contacto con el que fuera futbolista del Elche entre 1971 y 1977, época en la que llegó a militar cuatro temporadas en Primera División y a disputar como franjiverde un total de 188 partidos y anotar 44 goles, consiguiendo un ascenso y cuatro permanencias en la élite.

A sus 77 años y desde tierras murcianas, Melenchón se confiesa seguidor del Elche de Eder Sarabia y recuerda con pasión aquel triunfo de 1974. "Fue inesperado. Nos enfrentábamos un equipo que peleaba por no descender y el vigente campeón de liga. Como ocurre ahora, lo que pasa es que en estos tiempos creo que hay menos diferencia y cualquiera puede ganar a cualquiera", explica Melenchón.

Melenchón, durante un partido del Elche / Perfecto Arjones

"Ganarle al Barça fue algo muy bonito. ¿Mi gol? La foto lo dice todo. Me anticipo a Costas sobre el punto de penalti. La pelota fue picada, al hierro, abajo. Imparable. Un tanto muy bonito", recuerda el héroe de la última victoria del Elche contra los azulgranas.

Al hablar del ambiente que se vivió aquella tarde de 1974 y la celebración de la victoria, a Melenchón le sale el orgullo del que ha conseguido un hito difícil de alcanzar. "Altabix estaba lleno hasta arriba... y con gente fuera, en la puerta. En aquellos tiempos toda la región se acercaba a ver un partido de Primera. Fue impresionante. Eso sí, quedaba partido y tan importante fue mi gol como el trabajo del equipo para aguantar el resultado", enfatiza.

Espera a su sucesor

"El Elche lo fue todo para mí. Venía del Cartagena, donde debuté con 16 años en la Tercera División de entonces. Me firmaron y me quedé otro año cedido allí porque estaba haciendo la mili", recuerda Melenchón sobre sus inicios en el mundo del fútbol. "Fueron seis años y podría haber continuado. De hecho, me lo pidieron. Pero volvía Roque Olsen, yo llevaba año y medio jugando de lateral por la lesión de Canós y sabía que por el fútbol que hacía Roque iba a tropezar. Podría haber seguido dos o tres años más", asegura.

Melenchón, a la izquierda, en una comida de exjugadores de Elche y Hércules en 2011 / Jose Navarro

Melenchón se fue al Jaén, donde firmó tres años, aunque solo estuvo uno, ya que hubo un incendio en un negocio suyo de hostelería en Cartagena y decidió regresar a su ciudad para la restauración del mismo. Se retiró en el club en el que inició su carrera. Y, eso sí, siempre ha seguido al Elche. "Hay que quitarse el sombrero con el fútbol que está haciendo esta temporada", elogia al equipo de Sarabia.

Noticias relacionadas

"Me gusta Germán Valera, que también es murciano. Lo veo parecido a mí: rápido, habilidoso, con llegada al área", comenta Melenchón. Sobre el partido del sábado, prefiere no hacer pronósticos, aunque su corazón está claro hacia donde se decanta. "Si es por deseo firmo ahora mismo el triunfo del Elche. El Barça es superior, pero... Sería un placer que ganara el Elche y alguien, me da igual quién, tomase mi relevo", finaliza el exdelantero franjiverde.