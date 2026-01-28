Los petrodólares y Benzema tientan a la delantera del Elche

A cinco días del cierre del mercado de fichajes invernal, el Elche se encuentra envuelto en operaciones de posibles entradas y salidas. Tras el fichaje de Cepeda, ya oficializado, el club no cierra la puerta a más incorporaciones, aunque también anda pendiente de las ofertas que puedan llegar por futbolistas de su plantilla.

En este sentido hay jugadores muy tentados. Especialmente en la delantera franjiverde. Y a dos de ellos se les está vinculando con el mismo club, el Al-Ittihad de Arabia Saudí, cuyo líder es el francés Karim Benzema, exjugador del Real Madrid y Balón de Oro en 2022.

Rafa Mir, durante un calentamiento esta temporada. / Europa Press

El Al-Ittihad, que actualmente es sexto clasificado en su liga, busca el modo de mejorar ofensivamente. Hace unos días sonó como posible refuerzo Rafa Mir, cedido en el Elche por el Sevilla, aunque con una opción de compra a final de curso por parte de la entidad franjiverde, por lo que habría que estudiar la manera de resolver dicha situación.

El futbolista murciano se acaba de recuperar de una lesión que le ha tenido fuera de circulación durante las últimas semanas y espera estar disponible para el duelo del sábado (21 horas) en el Martínez Valero contra el Barça, por lo que es ajeno a estos rumores. Hay que recordar, además, su situación legal. Está pendiente de juicio por un caso de supuestos abusos sexuales y en septiembre de 2024 ya necesitó de un permiso especial para viajar a México a disputar un partido amistoso con el Valencia.

El PSV también quiere a Álvaro

Aparte de Mir, el segundo delantero franjiverde relacionado con el interés del Al-Ittihad por reforzar su ataque es Álvaro Rodríguez, titular en los últimos tiempos con Eder Sarabia debido a las bajas en la zona ofensiva del Elche. Benzema le conoce bien, ya que le vio crecer en la cantera madridista y llegaron a coincidir en la última temporada del galo en el Bernabéu, en la que Álvaro sumó 8 participaciones con el primer equipo.

Álvaro tiene contrato con el Elche hasta 2029, aunque el Real Madrid mantuvo parte de sus derechos en el traspaso entre ambas entidades que se cerró el pasado verano. Por el hispanouruguayo no solo llega el interés del Al-Ittihad en este mes de enero, ya que desde los Países Bajos también se ha informado de que el PSV Eindhoven lo tiene en su agenda para reforzar la plantilla de uno de los clubes históricos del país.

Álvaro Rodríguez controla un balón. / Matías Segarra

En las oficinas del Martínez Valero de momento hay tranquilidad sobre estos casos que tientan a sus futbolistas, habituales con el mercado abierto y el buen rendimiento general que ha ofrecido el equipo en la primera mitad de la temporada, pese a la racha actual de resultados negativos de la que el conjunto franjiverde espera salir, si es posible sin perder ningún efectivo clave para ello.