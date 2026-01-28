El mayor reto de la historia del Elche: más de medio siglo sin ganar al Barça

Ganar al Barça (o al Madrid) no es sencillo. Especialmente para los clubes humildes. Un triunfo ante cualquiera de los transatlánticos del fútbol español es tratado como una proeza. Y celebrado como tal. Una de esas hazañas que se suelen recordar durante décadas y transmitir de generación en generación.

El Elche lo ha hecho en nueve ocasiones (lo de ganar al Barça) en los 56 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos. La última, eso sí, hace mucho. Demasiado. El 22 de diciembre de 1974, con la Navidad ya casi encima de la mesa, el conjunto entonces dirigido por "Pipo" Rossi ganó por la mínima al Barça de Johan Cruyff y Rinus Michels.

Un gol de cabeza de Melenchón, a centro desde la banda derecha de Indio, tras una brava carrera de este, decidió una contienda en la que las crónicas de la época destacan el coraje franjiverde, el conformismo blaugrana hasta encajar el tanto (minuto 73) y la decepción de Cruyff, en su primer partido en la ciudad de las palmeras, más dedicado a protestar que a jugar, en una de esas tardes aciagas que todo genio tiene.

Crónica en INFORMACIÓN de la última victoria del Elche contra el Barça / INFORMACIÓN

11 derrotas consecutivas

Desde entonces, prácticamente todos los duelos entre Elche y Barça han sido dramas para el conjunto ilicitano. 29 en más de medio siglo, 51 años y un mes para ser concretos, en los que los franjiverdes solo han podido celebrar cuatro empates, todos sin goles y en casa. El último de ellos, a lo grande, todo hay que decirlo: el 11 de mayo de 2014 el conjunto dirigido por Fran Escribá secó a Messi y compañía y aseguró matemáticamente la permanencia en Primera División.

A aquel empate le han sucedido 11 derrotas consecutivas ilicitanas a la hora de enfrentarse a su rival de este sábado. Un Barça que, de este modo, se convierte en la pesadilla moderna del Elche, con unas cifras que ni siquiera se dan con el Real Madrid, ante el que, sin ir más lejos, este curso consiguieron firmar tablas los hombres dirigidos por Eder Sarabia.

Racha negativa abierta en los Elche-Barça 24-8-2014: Barça 3-0 Elche

8-1-2015: Barça 5-0 Elche

15-1-2015: Elche 0-4 Barça

24-1-2015: Elche 0-6 Barça

24-1-2021: Elche 0-2 Barça

24-2-2021: Barça 3-0 Elche

18-12-2021: Barça 3-2 Elche

6-3-2022: Elche 1-2 Barça

17-9-2022: Barça 3-0 Elche

1-4-2023: Elche 0-4 Barça

2-11-2025: Barça 3-1 Elche

Esta racha tan aciaga empezó en el Camp Nou en agosto de 2014 (3-0) y vivió su último episodio el pasado mes de noviembre en Montjuïc (3-1). El parcial goleador es escandaloso: 38-4. En el Martínez Valero, los franjiverdes solo han sido capaces de marcar un gol en cinco partidos, el que hizo Fidel en 2022 para adelantarles en el marcador. Luego remontaron Ferran Torres y Depay. Los 15 minutos que pasaron entre el 1-0 y el 1-1 es el único lapso de tiempo que el Elche ha ido ganando al Barça desde 1978. Aquel día Trobbiani adelantó a los ilicitanos, que posteriormente fueron goleados (5-1).

Noticias relacionadas

Fidel celebra con sus compañeros el tanto que ponía en ventaja al Elche contra el Barça en 2022 / EFE

El reto de este fin de semana en el Martínez Valero es histórico para el Elche. No solo es ganar al Barça, líder actual de Primera División y defensor del título liguero. Habrá que batallar contra más de medio siglo de historia y una década de resultados exclusivamente negativos. Desde que Melenchón conectara aquel cabezazo perfecto que batió a Sadurní. O desde que Manu Herrera frenara a Messi. Se busca un nuevo recuerdo que añadir. Una nueva hazaña que contar.