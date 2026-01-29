Elche CF | Mercado de fichajes
Bambo Diaby se marcha cedido al Granada
El defensa vestirá los colores del conjunto nazarí hasta final de temporada
Era un rumor a voces, de hecho, ya lo adelantaron tanto Pedro Schinocca en la presentación de Lucas Cepeda como Eder Sarabia en la rueda de prensa previa al duelo ante el Barcelona de este sábado, pero ahora ya es oficial. En busca de conseguir más minutos para crecer como futbolista, Bambo Diaby se marcha cedido al Granada hasta final de temporada. La cesión no cuenta con opción de compra, por lo que en el próximo verano volverá a la disciplina ilicitana para disputar otra temporada más.
Bambo Diaby no estaba contando apenas con minutos este curso, muy por detrás de Affengruber, Bigas, Chust, Petrot o incluso Álvaro Núñez. Ante el Sevilla actuó de carrilero derecho, sin mucho éxito en el intento. De esta manera, se incorporará al conjunto andaluz que milita actualmente en LaLiga Hypermotion.
Tras ser clave en el ascenso a Primera División de la temporada pasada, el Elche le ha deseado muchos éxitos a Bambo en su paso por el Granada. El central se había convertido en un líder del vestuario pese a sus pocos minutos, según ha desvelado Eder Sarabia en la última rueda de prensa.
Comunicado oficial:
El Elche Club de Fútbol y el Granada Club de Fútbol han alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista Bambo Diaby hasta final de la presente temporada, sin opción de compra.
El jugador se incorpora así al conjunto andaluz, que milita actualmente en LaLiga Hypermotion, con el objetivo de continuar sumando minutos de calidad en el fútbol profesional.
Llegado al Elche CF la pasada temporada, Bambo Diaby fue clave en el ascenso a Primera, mostrando su compromiso y liderazgo dentro y fuera del campo.
El Elche Club de Fútbol le desea muchos éxitos durante su etapa en el Granada CF. ¡Mucha suerte, Bambo!
