Era un rumor a voces, de hecho, ya lo adelantaron tanto Pedro Schinocca en la presentación de Lucas Cepeda como Eder Sarabia en la rueda de prensa previa al duelo ante el Barcelona de este sábado, pero ahora ya es oficial. En busca de conseguir más minutos para crecer como futbolista, Bambo Diaby se marcha cedido al Granada hasta final de temporada. La cesión no cuenta con opción de compra, por lo que en el próximo verano volverá a la disciplina ilicitana para disputar otra temporada más.

Bambo Diaby no estaba contando apenas con minutos este curso, muy por detrás de Affengruber, Bigas, Chust, Petrot o incluso Álvaro Núñez. Ante el Sevilla actuó de carrilero derecho, sin mucho éxito en el intento. De esta manera, se incorporará al conjunto andaluz que milita actualmente en LaLiga Hypermotion.

Tras ser clave en el ascenso a Primera División de la temporada pasada, el Elche le ha deseado muchos éxitos a Bambo en su paso por el Granada. El central se había convertido en un líder del vestuario pese a sus pocos minutos, según ha desvelado Eder Sarabia en la última rueda de prensa.