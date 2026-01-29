Todo lo que debes saber si vas a ver el Elche-Barcelona

Este sábado volverá el Barcelona a pisar el césped del Martínez Valero casi tres años después de la última vez. Por aquel entonces, la franja cayó por 0 a 4 en un duelo decidido desde el minuto 20 por un tanto de Robert Lewandowski. Esta vez, con un equipo renovado y unas sensaciones mucho más positivas que la última vez, el conjunto dirigido por Eder Sarabia intentará emular una gesta que ya consiguió ante Atlético de Madrid y Real Madrid.

Para ello, la afición acompañará al equipo en un día marcado en rojo en el calendario, pero sin exento de polémica por el precio de las entradas. Al igual que el día del Real Madrid, los abonados tuvieron que pagar un precio reducido por su entrada, oscilando este desde los 35 euros hasta los 70. Por otro lado, el público general también vio crecido el precio de las localidades, estando este desde los 80 euros hasta los 295.

Normativa y recomendaciones

Al no tratarse de un día más, el Elche llevará a cabo un seguimiento activo de cualquier intento de reventa, una práctica que desde el club recuerdan que está totalmente prohibida. La entidad avisa, "cualquier abonado que incurra en esta conducta podrá ser sancionado, pudiendo llegar a la retirada del abono, conforme a lo establecido en el reglamento interno".

Por otro lado, dentro del recinto del Martínez Valero está totalmente prohibido fumar y consumir pipas, mientras que si se permitirá el acceso de comida y botellas de plástico hasta 500 ml sin tapón. El club no admitirá cambios ni devoluciones de entradas. Además, las adquiridas por vía online son nominativas, y los datos deberán coincidir con los del espectador que acceda al estadio. Por último, de acuerdo con el Real Decreto 203/2010, todo espectador deberá portar una entrada, incluido bebés y niños, independientemente de su edad.

Respecto al aparcamiento, es recomendable acudir al Martínez Valero con tiempo de margen sobre el inicio del partido. Los alrededores del estadio son una zona de aparcamientos restringidos, pero donde sí estará permitido es en el descampado situado en frente del estadio, con una saturación rápida y una salida lenta, eso sí. Además, varios son los barrios y las calles de Elche que cuentan con estacionamiento disponible, como por ejemplo, el polígono industrial Altabix.