El Elche-Osasuna ya tiene fecha y hora

En un año marcado por los partidos entre semana con duelos lunes y viernes, la afición del Elche no parece estar muy de acuerdo con los horarios fijados por LaLiga. Hasta el momento, cinco veces ha tenido que abrir la jornada el viernes, mientras que han sido dos las ocasiones en las que ha tenido que disputar su partido el lunes. La franja está siendo uno de los equipos más mermados en este aspecto, algo que no gustó mucho a Eder Sarabia la semana pasada con los enfrentamientos ante Sevilla y Levante situados lunes y viernes respectivamente.

Horarios de la jornada 24. / LaLiga

Este jueves se han desvelado los horarios de la jornada 24 y el Elche volverá a jugar otro viernes. Lo hará ante el Osasuna el próximo 13 de febrero a las 21 horas en el Martínez Valero y el partido se podrá ver por DAZN. En el duelo de ida ambos conjuntos empataron a uno gracias a un gol de Pedrosa en el añadido que permitió estirar una jornada más el invicto del Elche por aquel entonces.

El Elche-Osasuna abrirá la jornada, mientras que el Girona-Barça la cerrará el lunes 16 a las 21 horas. Durante el fin de semana se disputarán algunos partidos como el Real Madrid-Real Sociedad, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid o el derbi entre Levante y Valencia. Muchos partidos de la jornada están sujetos a modificaciones por los horarios de la Copa del Rey y de competiciones europeas.