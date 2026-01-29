¿A qué hora llegarán los jugadores del Elche y del Barça al Martínez Valero?

Este sábado será un día grande para los jugadores, pero, sobre todo, para los amantes del fútbol en general. El Martínez Valero volverá a ser sede de un Elche-Barça, por lo que la expectación para el duelo correspondiente a la 22ª jornada del campeonato será máxima. Durante las horas previas al pitido inicial, los aficionados empezarán a acudir a las inmediaciones del feudo franjiverde para presenciar un partido que arrancará a las 21 horas, horario habitual para la franja en estas últimas semanas.

Pese a que el partido arranca a las 21 horas, ambos equipos deberán llegar con antelación a la cita. Como viene siendo habitual, los futbolistas del conjunto franjiverde acudirán al Martínez Valero con sus respectivos coches, mientras que el Barça llegará en autobús tras su paso por el hotel Huerto del Cura. Como muy tarde, ambos conjuntos estarán en el estadio una hora y media antes del arranque, por lo que la llegada apunta a ser sobre las siete de la tarde.

Elche y Barça se volverán a ver las caras tras haberlo hecho el dos de noviembre en Montjuic con triunfo culé. Dos desconexiones en los primeros diez minutos desnivelaron la balanza en favor del conjunto local, quien no perdonó con Lamine Yamal y Ferran Torres como goleadores. Al borde del descanso, Rafa Mir recortó distancias, pero en el minuto 61, Rashford asestó el último golpe a un Elche que pese a perder, le robó la posesión al Barcelona.