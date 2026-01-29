Schinocca radiografía el mercado del Elche: "Decir que hay jugadores intransferibles sería mentir"

Durante la presentación de Lucas Cepeda como nuevo futbolista franjiverde, Pedro Schinocca, director general de la entidad, desveló la situación de algunos futbolistas que están generando rumores durante este mercado de fichajes. "Hemos tenido algunas situaciones de lesiones que nos han hecho considerar que debemos incorporar en algunas posiciones. A partir de ahí, estamos analizando las opciones que tenemos, no nos cerramos a nada", comentaba el director general del Elche.

Uno de los futbolistas más importantes de la franja, Aleix Febas, está inmerso en un proceso de negociación con el club para llevar a cabo su renovación. "Estamos muy agradecidos con toda la plantilla y con el reconocimiento del otro día por los 100 partidos, también lo estamos con Aleix. Le hicimos una oferta hace un tiempo y todavía no hemos tenido respuesta, esto es una negociación, los jugadores pelean por lo suyo y nosotros defendemos al club. Creemos que el Elche está por encima de todo, es algo que recalca mucho el propietario. A partir de ahí, estamos muy contentos con Aleix y deseando poder llegar a un acuerdo", añadía Pedro Schinocca.

La salida de Bambo Diaby parece estar más cerca que lejos. El futbolista es una pieza importante por todo lo que genera dentro del vestuario, pero no está contando con muchas oportunidades y su intención es tener más minutos. Al ser un activo del club, también le interesa que juegue más. "Es cierto que hay una posibilidad de que salga, veremos si se puede concretar", desvelaba Schinocca.

Rodri Mendoza

Sobre la posibilidad de reforzar el lateral derecho, el director general ha reconocido que es una posibilidad que se puede dar, mientras que en el caso de Rodri Mendoza ha comentado que el club no ha recibido ninguna oferta formal, que viene de hacer un gran mundial sub-20 y que desde el club se confía en él. Sin embargo, ha comentado lo siguiente. "Decir que hay futbolistas intransferibles sería mentir, obviamente estamos abiertos, pero trataremos de retener a los jugadores importantes porque tenemos un objetivo por cumplir. A partir de ahí, dependerá del mercado".

"El caso de Álvaro me gustaría aclararlo porque se están generando comentarios. En lo personal, está sufriendo una lesión, que es cierto y desde el club deseamos que se recupere lo antes posible por él y por nosotros. En lo deportivo, independientemente de la lesión, el club le presentó una oferta de renovación. A partir de ahí, él tiene una situación contractual que consiste en una renovación en el caso de llegar a 25 partidos. Es cierto que los jugadores quieren crecer, pero en estas situaciones, todos los futbolistas se han revalorizado en base al Elche. Él ha aportado mucho para conseguir los objetivos y cuando se recupere estará a disposición del entrenador", añadía sobre Álvaro Núñez.

Para concluir, el director general ha manifestado que donde más necesidades existan será donde se buscará un rendimiento inmediato. Sobre Rafa Mir y los rumores, ha sido claro. "Rafa es un jugador cedido, primero habría que llegar a un acuerdo con el Sevilla y en tal caso, hasta final de temporada no se podría resolver. Son todo rumores".