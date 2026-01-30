Alineaciones Elche-Barça: posibles onces, lesionados y sancionados

Elche y Barça se enfrentarán este sábado (21 horas) en el estadio Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 22 de Primera División. El duelo medirá a dos conjuntos con objetivos bien diferentes, mientras que uno pelea la salvación en Primera División, el otro lucha por levantar el trofeo a final de temporada. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y Hansi Flick, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

El Elche se presentará en el encuentro bastante mermado en lo que al apartado físico se refiere. Respecto a las bajas aseguradas, Eder Sarabia no podrá contar con Álvaro Núñez, quien está lidiando con una pubalgia desde hace varias semanas y está alimentando la polémica de su posible renovación. Josan tampoco podrá ser de la partida ante el Barça debido a unas molestias según lo confirmado por Eder Sarabia en rueda de prensa. Por otro lado, Héctor Fort sigue sin estar disponible por su lesión de larga duración en el hombro y Febas no podrá vestirse de corto por cumplir ciclo de sanción.

La gran duda recae en la figura de Rafa Mir. El delantero cartagenero se lesionó a principios de año en el bíceps femoral y todavía no ha podido disputar minutos desde entonces. El que sí que estará disponible será Lucas Cepeda, recién llegado a la disciplina franjiverde.

Barça

Por lo que respecta al Barça, el conjunto dirigido por Hansi Flick también cuenta con alguna baja significativa. Una de las grandes estrellas del fútbol mundial, como es Pedri González, no podrá estar ante el Elche debido a una lesión en el bíceps femoral que le tendrá apartado hasta mediados de febrero. Gavi tampoco podrá ser de la partida, al igual que Andreas Christensen.

Posible alineación del Elche

Iñaki Peña; Pedrosa, Affengruber, Chust, Petrot, Germán Valera; Aguado, Mendoza, Martim Neto, Diang; Álvaro Rodríguez.

Posible alineación del Barça

Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín, Olmo; Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal.