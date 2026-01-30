Bambo Diaby y el Elche: el "hasta pronto" de un capitán

Un mensaje de despedida distinto, alejado de tópicos, escrito con el corazón. Que además, muestra un deseo claro: salir para en seis meses haber evolucionado lo suficiente para volver a defender la franja. Bambo Diaby pretende que su cesión en el Granada de Pacheta no sea un adiós a su etapa en el Elche, sino un hasta luego. Así se lo lo ha hecho saber en su mensaje de despedida a una afición en la que encajó desde el primer día, aquel en el que se presentó en el Martínez Valero a lomos de un caballo blanco.

"Mi querida familia franjiverde, lo primero es deciros que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Junto al club hemos tomado la decisión de que lo mejor para mi crecimiento es salir cedido a otro club", inicia su comunicado Bambo, en el que aclara que su cesión ha sido decisión de ambas partes.

Bambo Diaby porta el brazalete de capitán durante un partido, esta temporada. / ECF

El capitán franjiverde envía un mensaje a la afición en el que destaca el momento que atraviesa la entidad: "A la afición, quiero deciros algo. Más allá de agradeceros el cariño, me gustaría valorar la situación del club. Después del ascenso, hemos mantenido nuestro ADN y antes cualquier rival y adversidad hemos seguido siendo ese Elche CF que tanto nos gusta. Por eso estoy seguro que se conseguirán todos los objetivos de la temporada. Vosotros, aficionados, que lleváis toda la vida animando en el Martínez Valero, sabéis mejor que nadie de dónde venimos y que estamos en el camino correcto".

El central, de 28 años, finaliza su mensaje garantizando que seguirá siendo un aficionado más desde la distancia... y dejando escrito su objetivo: ser futbolista del Elche en la temporada 2026/27. "Celebraré desde casa cada victoria como un franjiverde más, que es lo que soy. Nos vemos pronto", expresa para terminar.

Una pubalgia que marcó todo

Bambo, pese a no ser un indiscutible en el once durante la etapa en Segunda División, sí que era un central bastante utilizado por Eder Sarabia. Sobre todo durante la primera parte de la temporada, en la que logró encadenar varias titularidades consecutivas en la zaga. Sin embargo, su situación deportiva cambió de manera drástica tras la pubalgia que comenzó a afectarle a principios de abril.

El mensaje de despedida de Bambo Diaby. / X

Estuvo casi cinco meses sin poder competir al 100%. Esta temporada ha ido ganando en confianza con el paso de las semanas, pero la imposibilidad de tener cierta continuidad en una zaga bien cubierta le ha obligado a buscar minutos fuera. La decisión, de mutuo acuerdo, es que lo haga en Granada. Allí tratará de retomar el pulso competitivo, volver a sentirse importante... y hacer méritos para tener un capítulo más defendiendo la franja.