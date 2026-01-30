Elche-Barça, la noche más especial de Iñaki Peña

Reencuentro con viejos compañeros… Que en verano lo volverán a ser. El Elche recibe al Barça este sábado en el Martínez Valero a las 21 horas, por lo que será un partido especial tanto para los aficionados como para los propios jugadores, sin embargo, hay uno que destaca por encima del resto. Este es Iñaki Peña, quien se enfrentará al club que posee sus derechos y también, al que le ha criado desde el fútbol base. Será la cuarta vez que el alicantino se vea las caras con el Barça a lo largo de su carrera dejando en todos los partidos alguna parada de mérito.

La primera llegó el 10 de marzo de 2022. Iñaki Peña defendía los colores del Galatasaray cuando el sorteo de los octavos de final de la Europa League deparó una eliminatoria entre turcos y blaugranas. La ida, en el Camp Nou, se saldó con un 0-0 milagroso gracias al alicantino. Peña dejó paradas de todo tipo, desde una estirada bestial en una falta de Memphis Depay a una demostración de reflejos tras un remate de cabeza de Busquets.

Iñaki Peña se pone los guantes durante un entrenamiento previo al Elche-Barça. / Áxel Álvarez

Salvó la papeleta en el partido de ida, pero en la vuelta ya fue demasiado. Pese a que el Galatasaray empezó ganando, el Barça consiguió darle la vuelta al marcador y superar una eliminatoria en la que Iñaki Peña demostró estar capacitado para defender la portería del conjunto culé.

Tras su paso por el Galatasaray, volvió a tierras catalanas el verano de 2022. En las cuatro temporadas siguientes vistió la elástica culé y gracias a las lesiones de Ter Stegen consiguió convertirse en el portero titular de todo un Barça. Dejó grandes actuaciones en algunos partidos, pero también algunos errores en otros y el fichaje de Joan García este verano le abrió la puerta a una cesión en el Elche.

El 2 de noviembre la franja visitó Montjuic y cayó por 3 a 1, sin embargo, Iñaki Peña volvió a dejar destellos de la calidad que atesora. Dos errores en los primeros diez minutos costaron dos tantos en los que el guardameta poco pudo hacer. El Elche recortó distancias en el minuto 42 y tres minutos más tarde, Peña sacó una mano espectacular para evitar el tercero del Barça antes del descanso.

Discutido en la portería

Son tiempos difíciles lo que se están viviendo por el Martínez Valero en los últimos días. En este 2026 la franja todavía no conoce la victoria y lo que todo era antes de color de rosa parece que se está empezando a ensuciar. El mercado de fichajes tampoco está ayudando a conseguir la tranquilidad necesaria y los jugadores empiezan a estar un poco más discutidos. El traspié en casa del Levante señaló a varios futbolistas, siendo uno de ellos Iñaki Peña.

El primer gol granota llegó tras un centro Toljan y un remate a placer de Pablo Martínez en el que, quizás, Iñaki Peña podía haber hecho más. El descuento de la segunda parte se convirtió en una locura y en el 95, Maturro desniveló la balanza en un saque de esquina en el que el guardameta se quedó a media salida y poco pudo hacer para evitar el tanto final.

La titularidad en la portería del Elche sigue sin estar clara. Dituro siempre que es de la partida cumple con creces, por lo que semana tras semana es difícil pronosticar que guardameta alineará Eder Sarabia. Pese a ello, Iñaki Peña es el quinto portero de toda la Primera División con más goles evitados hasta el momento (4,3), por delante de nombres como Courtois o Unai Simón. Eso sí, son datos que se deben contextualizar, ya que Aarón Escandell, portero del Oviedo y actual colista de la categoría, ocupa la primera posición con 8,3 goles evitados. Es decir, a mayor número de remates recibidos, más grande suele ser la cifra de goles evitados por norma general.